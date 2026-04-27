Mihaela Bilic spune care este cel mai bun probiotic natural. Zeama de varză, un adevărat „elixir” pentru organism

Medicul nutriționist Mihaela Bilic readuce în discuție un remediu tradițional cunoscut de generații: zeama de varză murată. Considerată un adevărat „elixir” pentru organism, aceasta este recomandată pentru efectele sale benefice asupra digestiei și sistemului imunitar.

Un probiotic natural, accesibil oricui

Potrivit specialistului, zeama de varză murată este un produs rezultat din fermentație lactică, ceea ce o transformă într-o sursă excelentă de probiotice. Aceste bacterii „bune” ajută la menținerea echilibrului florei intestinale, esențial pentru o digestie corectă și pentru sănătatea generală.

Consumată regulat, zeama de varză poate contribui la reducerea balonării, îmbunătățirea tranzitului intestinal și întărirea imunității. În plus, este un produs natural, ușor de găsit și extrem de accesibil.

„Cine știe ce beau eu aici? Este fermentată, acră, sărată și are gust de putină! Da, da, este zeamă de varză murată. Varza murată înseamnă fermentație lactică și efect probiotic. Când beți zeamă de varză murată, gândiți-vă că faceți un fel de transfer de bacterii benefice în intestinul vostru. Și asta înseamnă digestie mai bună și imunitate crescută. Ca să nu mai zic ce bună e zeama de varză după un exces de alcool. Ajută ficatul să elimine alcoolul mai repede din sistem și ajută și la rehidratare. Așa că, de câte ori vedeți sticla asta verde, luați-o acasă, că e sănătoasă.”

Beneficii surprinzătoare, inclusiv pentru mahmureală

Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, Mihaela Bilic a atras atenția și asupra unui efect mai puțin cunoscut: zeama de varză murată poate ajuta la ameliorarea simptomelor de mahmureală.

Datorită conținutului de minerale și electroliți, aceasta contribuie la rehidratarea organismului și la refacerea echilibrului pierdut după consumul de alcool. Astfel, poate reduce stările de oboseală, amețeală sau disconfort.

Recomandarea medicului vine ca o reîntoarcere la obiceiuri simple, dar eficiente. Într-o perioadă în care suplimentele alimentare sunt tot mai populare, zeama de varză murată rămâne o alternativă naturală, testată în timp.

