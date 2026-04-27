Produsul de 34,99 de lei de la Lidl care poate fi soluția salvatoare la grătarul de 1 Mai

În acest context, un produs accesibil din Lidl, care costă doar 34,99 de lei, a început să atragă atenția celor care vor să evite bătăile de cap și să se bucure de grătar fără probleme.
Produsul care se vinde de Lidl cu 34,99 de lei
Lidl vinde un rucsac frigorific care îți menține băuturile și alimentele reci la grătarul de 1 Mai, la doar 34,99 de lei, ofertă valabilă în catalogul din săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026.
Lidl include în ofertă și alte articole utile pentru ieșirile la iarbă verde
În aceeași campanie, Lidl vine și cu alte oferte speciale pentru ieșirile la iarbă verde, care atrag tot mai mulți cumpărători. De la rucsacuri frigorifice și genți termoizolante, până la hamac și accesorii utile, gama variată le permite românilor să-și transforme escapadele de 1 Mai într-o experiență cât mai confortabilă.
Alte oferte speciale:
- saltea pentru mașină 69,99 lei
- Ladă frigorifică electrică 249,00 lei
- Lanternă frontală 39,99 lei
- Hamac 34,99 lei
- Arzător camping 39,99 lei
- Geantă termoizolantă 49,99 lei
- Sac de dormit 42,99 lei
- Saltea pentru camping 89,99 lei
- Cort 4 persoane 239,00 lei
- Duș/Chiuvetă/Canistră 19,99 lei/bucată
- Masă pliabilă 129,00 lei
- Binoclu 79,99 lei
- Bețe drumeție reglabile 69,99 lei
- Lampă camping/ lanternă frontală 14,99 lei/ bucată
- Rucsac drumeții 64,99 lei
- Pernă camping 9,99 lei
- Saltea gonflabilă 69,99 lei
- Lanternă Led 5,99 lei
- Lampă exterior 3 în 1, 39,99 lei
Cum va fi vremea de minivacanța de 1 Mai
Pentru minivacanța de 1 Mai sunt anunțate temperaturi peste cele specifice perioadei. Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sudice, estice și centrale, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.
1 Mai 2026 aduce un mini-concediu pentru angajați
Minivacanța de 1 Mai 2026 oferă milioane de români prilejul unui weekend prelungit, întrucât sărbătoarea cade într-o zi de vineri. Astfel, angajații vor avea la dispoziție trei zile libere consecutive, ideale pentru o escapadă de primăvară.
