Produsul de 34,99 de lei de la Lidl care poate fi soluția salvatoare la grătarul de 1 Mai

În acest context, un produs accesibil din Lidl, care costă doar 34,99 de lei, a început să atragă atenția celor care vor să evite bătăile de cap și să se bucure de grătar fără probleme.

Produsul care se vinde de Lidl cu 34,99 de lei

Lidl vinde un rucsac frigorific care îți menține băuturile și alimentele reci la grătarul de 1 Mai, la doar 34,99 de lei, ofertă valabilă în catalogul din săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026.

Sursă: Lidl Plus

Lidl include în ofertă și alte articole utile pentru ieșirile la iarbă verde

În aceeași campanie, Lidl vine și cu alte oferte speciale pentru ieșirile la iarbă verde, care atrag tot mai mulți cumpărători. De la rucsacuri frigorifice și genți termoizolante, până la hamac și accesorii utile, gama variată le permite românilor să-și transforme escapadele de 1 Mai într-o experiență cât mai confortabilă.

Alte oferte speciale:

saltea pentru mașină 69,99 lei

Ladă frigorifică electrică 249,00 lei

Lanternă frontală 39,99 lei

Hamac 34,99 lei

Arzător camping 39,99 lei

Geantă termoizolantă 49,99 lei

Sac de dormit 42,99 lei

Saltea pentru camping 89,99 lei

Cort 4 persoane 239,00 lei

Duș/Chiuvetă/Canistră 19,99 lei/bucată

Masă pliabilă 129,00 lei

Binoclu 79,99 lei

Bețe drumeție reglabile 69,99 lei

Lampă camping/ lanternă frontală 14,99 lei/ bucată

Rucsac drumeții 64,99 lei

Pernă camping 9,99 lei

Saltea gonflabilă 69,99 lei

Lanternă Led 5,99 lei

Lampă exterior 3 în 1, 39,99 lei

Cum va fi vremea de minivacanța de 1 Mai

Pentru minivacanța de 1 Mai sunt anunțate temperaturi peste cele specifice perioadei. Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sudice, estice și centrale, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

1 Mai 2026 aduce un mini-concediu pentru angajați

Minivacanța de 1 Mai 2026 oferă milioane de români prilejul unui weekend prelungit, întrucât sărbătoarea cade într-o zi de vineri. Astfel, angajații vor avea la dispoziție trei zile libere consecutive, ideale pentru o escapadă de primăvară.















Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE