Cum a reușit tânăra să locuiască în casele altora fără să plătească chirie

Tara Little, în vârstă de 25 de ani, se confrunta cu dificultăți în plata chiriei, găsirea unui loc de muncă stabil și găsea doar locuințe în care condițiile erau „groaznice”. Când se aștepta mai puțin, a descoperit o soluție care i-a schimbat complet viața.

Acum, tânăra locuiește pe gratis în casele altora. Nu dă bani pentru chirie și este chiar plătită pentru asta. A devenit îngrijitoare de animale de companie și menajeră pentru case.

Tânăra îndeplinește câteva condiții ca să locuiască pe gratis și să fie și plătită

Tânăra de 25 de ani din Australia trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Practic, ea trebuie să se îngrijească locuințele și animalele de companie ale proprietarilor, cât timp aceștia sunt plecați din oraș.

În schimb, proprietarii nu doar că o plătesc pentru munca depusă, dar o lasă să și locuiască gratuit în casele lor. Tara a găsit astfel o soluție la plata chiriei și la lipsa jobului. A devenit un fel de „bonă pentru case”, după cum își descrie chiar ea meseria.

Cum s-a schimbat viața Tarei după ce s-a mutat din chirie și locuiește pe gratis în casele altora

Tara a reușit să locuiască în aproape toate cartierele din orașul ei natal, combinând această activitate cu jobul său de manager în social media.

„Partea cea mai bună în a avea grijă de case este că pot să trăiesc în liniște, fără stresul de a plăti chiria sau facturile. Nu mai trebuie să mă trezesc cu colegi de apartament care trântesc ușile sau fac zgomot în bucătărie.

În plus, mă bucur de case frumoase, petrec timp cu animale adorabile și, cel mai important, economisesc bani”, a declarat tânăra pentru creatorzine.com, citat de Mirror.

Tara a dezvăluit care sunt provocările meseriei de „îngrijitor de case”

Cu toate acestea, Tara recunoaște că nu oricine poate adopta acest stil de viață. Fiecare casă are propriile reguli, iar unele dintre ele pot fi restrictive.

„De multe ori, nu pot să plec de acasă din cauza animalelor anxioase. O regulă comună este să nu pot organiza petreceri”, a explicat ea.

În plus, tânăra trebuie să se limiteze la doar trei valize pentru a-și transporta bunurile.

„Să trăiești cu trei valize este cea mai mare provocare pentru mine, mai ales că iubesc moda și micile suveniruri. A trebuit să învăț să-mi limitez garderoba și să mă abțin de la cumpărături inutile”, a spus Tara, subliniind că această viață i-a schimbat perspectiva asupra consumului excesiv.

Tara a reușit să strângă peste 10.000 de dolari din meseria de „bonă pentru case”

În ciuda provocărilor, Tara estimează că a economisit aproximativ 10.000 de dolari australieni (6.121 de euro) anual, bani care altfel ar fi fost cheltuiți pe chirie și utilități.

Deși câștigurile directe obținute din activitatea de îngrijire a caselor s-au ridicat la doar 3.000 de euro în ultimul an, lipsa obligațiilor financiare constante i-a permis să se concentreze pe dezvoltarea afacerii sale în social media.

„Cea de-a doua cea mai mare provocare ca bonă pentru case este procesul de mutare. M-am obișnuit cu timpul, dar ultimele zile ale unui contract sunt cele mai dificile, pentru că implică sarcini plictisitoare și obositoare: curățenie, împachetarea bagajelor și încărcarea mașinii”, a adăugat ea.

Cazul amintește de povestea unei tinere care a renunțat la jobul corporatist și acum câștigă dublu, lucrând doar cinci ore pe zi. Femeia a ales să plimbe animalele de companie ale stăpânilor care nu au suficient timp pentru asta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE