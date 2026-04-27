Un grup de lobby care reprezintă mii de companii britanice l-a îndemnat pe Keir Starmer să preia inițiativa și să protejeze țara în fața crizelor externe, după „ani de neglijență din partea guvernelor” anterioare.

Tensiunile geopolitice, impactul negativ al ieșirii din UE, pandemia de COVID-19 și războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu au produs dificultăți pentru firmele britanice, care navighează într-un context global din ce în ce mai tensionat pentru comerțul internațional.

Săptămâna trecută, Donald Trump a amenințat că va impune „un tarif vamal mai mare” împotriva Regatului Unit, dacă nu renunță la taxa pe serviciile digitale, care afectează, în opinia lui, companiile tehnologice americane.

Într-un raport care conține recomandări menite să ajute la stoparea declinului competitivității britanice într-o lume din ce în ce mai instabilă, BCC (The British Chambers of Commerce) pledează pentru adoptarea unor măsuri urgente în vederea protejării companiilor de politicile comerciale punitive ale altor țări.

Una dintre cele mai importante recomandări este ca Regatul Unit să imite Uniunea Europeană prin crearea unei „bazooka comerciale”, pentru a descuraja alte țări să facă amenințări menite să intimideze Marea Britanie să își schimbe politicile economice.

„Guvernul trebuie să adauge o «bazooka comercială» în arsenalul său de răspunsuri la amenințările de coerciție economică”, se arată în raport.

„Bazooka comercială“ a UE, cunoscută oficial ca „instrumentul anticoerciție”, permite blocului comunitar să impună restricții radicale asupra comerțului cu bunuri și servicii în cazul unui stat agresor.

Acestea pot implica limitarea accesului la programele de achiziții publice și la piețele financiare, precum și restricții asupra drepturilor de proprietate și asupra investițiilor străine directe.

BCC cere, de asemenea, o „abordare robustă” față de programul „Made In Europe”, astfel încât întreprinderile britanice să aibă un rol în lanțurile de aprovizionare europene mai largi. Grupul de lobby solicită firmelor din Marea Britanie să joace un rol mai important în achizițiile publice de apărare de pe plan intern și prim-ministrului să creeze un nou comitet de securitate economică.

„Noua legislație ar trebui să includă competențe pentru miniștri de a utiliza o serie de pârghii, de la taxe la accesul pe piață, până la o supraveghere sporită a investițiilor și controlul subvențiilor. Dar trebuie să existe și garanții adecvate pentru a proteja interesele comerciale ale Regatului Unit”, afirmă autorii raportului.

Shevaun Haviland, directorul general al BCC, a declarat că este clar că guvernul ar trebui să se pregătească să ia un răspuns mai puternic în contextul peisajului global din ce în ce mai tensionat.

