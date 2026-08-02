„Acesta nu e un desert întâmplător. E o combinație gândită pentru ce se întâmplă în corpul tău de femeie după 40 de ani. Desertul meu favorit în ultima vreme”, spune specialista în nutriție.

Ingrediente:

2 linguri de semințe de chia

chefir de capră (sau de care îți place ție)

prune deshidratate

o lingură cu vârf de cacao

20 de grame de pudră proteică din zer

2 linguri de ovăz

esență de cacao

scorțișoară după gust

Toate ingredientele uscate se pun într-un borcan închis etanș, începând cu semințele de chia, apoi cacaoa, pudra proteică din zer și ovăzul. Se adaugă apoi prunele deshidratate, chefirul și esența de cacao, apoi amestecă bine de tot până când ai o cremă omogenă. La final, lasă amestecul la rece pentru minimum o oră. La final se poate presăra puțină scorțișoară, înainte de servire.

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Ce beneficii are fiecare ingredient folosit în această rețetă

„Semințele de chia aduc fibre solubile care hrănesc microbiomul intestinal, același microbiom care influențează direct modul în care corpul tău procesează estrogenii.

Cefirul de capră adaugă probiotice vii care susțin acest ecosistem și vine cu un avantaj practic: e mai bine tolerat decât laptele, pentru că fermentarea reduce lactoza.

Prunele nu sunt doar pentru tranzit, sunt singurul fruct cu studii clinice care demonstrează efect pozitiv pe densitatea osoasă la femei după menopauză.

Ovăzul conține beta-glucani, fibre cu efect dovedit de reducere a LDL-colesterolului, relevant după 40 de ani, când profilul lipidic al femeilor începe să se modifice odată cu scăderea estrogenului.

Cacaoa aduce flavanoli cu efect benefic cardiovascular.

Scorțișoara contribuie la sensibilitatea la insulină, efect documentat în meta-analize, relevant direct când rezistența la insulină crește odată cu scăderea estrogenului.

Iar cele 20g de proteină din zer nu sunt un detaliu: zerul are cel mai ridicat conținut de leucină dintre sursele proteice, suficient pentru a activa sinteza proteică musculară. Mușchiul care se menține acum e metabolismul care funcționează mâine.

Aproximativ 400 de calorii. Fibre, proteine, calciu, magneziu, probiotice, flavanoli”, susține Carmen Brumă despre rețeta care a cucerit-o în vara aceasta.

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