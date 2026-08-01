Vestea trecerii sale în neființă a provocat o profundă undă de regret printre foștii săi colegi și colaboratori, printre care se numără și președintele Nicușor Dan, care l-a cunoscut încă din anii adolescenței.

Nicușor Dan, tulburat de vestea decesului

Șeful statului s-a declarat „uluit” de dispariția fulgerătoare a savantului, amintind de legătura strânsă care i-a unit încă din perioada olimpiadelor școlare de matematică, desfășurate în urmă cu mai bine de patru decenii.

„Uluit de dispariția fulgerătoare a lui Florian Luca. Am fost colegi de cameră la lotul de matematică, în 1985 (căminul de pe str. Occidentului), apoi ne-am tot întâlnit în olimpiade, tabere, facultate, conferințe. Impresionat de intensitatea cu care trăia matematica la vârsta adultă, la fel cum îl cunoscusem la 15 ani. Un om care se bucura de viață, locuri, oameni. Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis Nicușor Dan.

De la Galați pe marile scene academice ale lumii

Născut pe 16 martie 1969 la Galați, Florian Luca a demonstrat o înclinație ieșită din comun pentru științele exacte încă din primii ani de școală, relatează Monitorul de Galați.

A absolvit prestigiousul Liceu „Vasile Alecsandri” din orașul natal, un adevărat pepinieră de talente, și a urmat ulterior cursurile Facultății de Matematică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde și-a obținut licența în anul 1992.

Valoarea sa incontestabilă a depășit rapid granițele țării. Doctoratul l-a obținut la Universitatea Fairbanks din Alaska, iar cariera sa didactică și de cercetare a atins cote de vârf la Catedra de Algebră a Universității din Syracusa, New York.

Geniul și rigoarea sa științifică l-au purtat ca profesor invitat (visiting professor) la universități de prim rang din Europa, America de Nord și America de Sud, fiind apreciat de comunitatea internațională pentru claritatea cu care expunea concepte algebrice complexe.

Coordonator al Lotului Olimpic din Mexic și un etalon al cercetării

Un capitol aparte în cariera profesorului Florian Luca l-a reprezentat activitatea sa în sprijinul tinerelor talente. El a coordonat cu succes Lotul olimpic de matematică al Mexicului, țară în care a activat ani la rând și unde a contribuit decisiv la formarea noilor generații de cercetători.

În plus, Luca a fost un membru de bază în Societățile Naționale de Matematică din România, Statele Unite ale Americii și Mexic.

Membru activ în rețele internaționale de cercetare, Florian Luca a menținut permanent legătura cu comunitatea din Galați, unde era privit ca un simbol al excelenței și un motiv de mândrie locală.

Dispariția sa prematură lasă un gol imens în cercetarea matematică mondială, dar lucrările sale, articolele de specialitate și generațiile de studenți pe care i-a îndrumat vor continua să îi poarte moștenirea mai departe.

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