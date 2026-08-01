Horoscop Berbec – 2 august 2026:

Este o zi presărată cu mai multe momente complicate, cele mai apăsătoare fiind cele în care îți vei pierde încrederea în posibilitatea de a-ți realiza planurile de viitor.

Horoscop Taur – 2 august 2026:

S-ar putea să te trezești pus în situații destul de dificile, în special față de cei dragi. Este important să îți măsori cuvintele și să îți gândești bine faptele.

Horoscop Gemeni – 2 august 2026:

Este bine să iei în calcul ideea că fiecare om are un bagaj de experiențe diferit și aceasta este sursa celor mai multe neînțelegeri.

Horoscop Rac – 2 august 2026:

Dacă ai planuri legate de deplasări, ar fi bine să le faci mai scurte și ca distanță și ca durată. Te vei feri, în felul acesta, de multe neplăceri.

Horoscop Leu – 2 august 2026:

Ești printre cei conștienți de faptul că propria dispoziție este propria creație și dacă nu ești, încă, în această categorie, ar fi bine să cercetezi problema.

Horoscop Fecioară – 2 august 2026:

Astăzi vorbele ajung mai greu la cei din jur, îndoielile devin mai puternice, iar negocierile pot duce la eșec.

Horoscop Balanță – 2 august 2026:

Este o zi tumultuoasă, cu multe momente de zbucium, fără vreun motiv special. O atitudine protectoare față de cei din jur și față de tine, ar fi o idee foarte bună.

Horoscop Scorpion – 2 august 2026:

Ar fi bine să nu dai prea multă importanță propriilor bănuieli, chiar dacă le consideri întemeiate. Unii dintre cei pe care îi bănuiești nu sunt așa cum crezi.

Horoscop Săgetător – 2 august 2026:

Este posibil să te afecteze nedrept de mult cuvintele rostite de o persoană apropiată. Nu ai de ce să te lași influențat atât de tare.

Horoscop Capricorn – 2 august 2026:

E o adevărată învălmășeală în mintea ta, din cauză că anumite planuri nu funcționează așa cum te așteptai.

Horoscop Vărsător – 2 august 2026:

Se poate spune că în mintea ta se desfășoară un adevărat război, fără echivalent în realitate. Apar noi piedici în calea planurilor tale.

Horoscop Pești – 2 august 2026:

Ar fi păcat să ajungi să arunci singur o umbră asupra unei relații importante din cauza unor cuvinte pe care vrei neapărat să le spui sau care-ți sunt adresate.

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