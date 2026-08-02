Echipajele au luptat toată noaptea ca să salveze casele și animalele din calea incendiilor

Pompierii din cadrul Modulului Național Specializat de Stins Incendii de Pădure al României au desfășurat o intervenție continuă pe parcursul întregii nopți în Grecia. Salvatorii români au acționat alături de pompierii eleni pentru limitarea și lichidarea unui incendiu de vegetație și fond forestier izbucnit în zona localității Veniza, situată în regiunea Attica.

Misiunea echipajelor române a avut ca obiectiv prioritar protejarea localităților și a zonelor expuse pe direcția de propagare a flăcărilor.

„Intervenția s-a desfășurat în imediata apropiere a frontului de foc, echipajele acționând pentru limitarea extinderii flăcărilor către locuințe și alte obiective expuse riscului. Totodată, salvatorii români au contribuit la salvarea și evacuarea animalelor surprinse în zona afectată”, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Intervenția pompierilor români în Grecia s-a desfășurat în condiții dificile

Totodată, autoritățile române au precizat că intervenția pompierilor s-a desfășurat în condiții extrem de dificile din cauza schimbării repetate de direcție a vântului. Pe întreaga durată a misiunii, pompierii români au cooperat cu cei eleni și cu echipele de voluntari de la fața locului.

„Condițiile de intervenție au fost deosebit de dificile, din cauza schimbărilor repetate ale direcției și intensității vântului, care au modificat în permanență comportamentul incendiului. În aceste condiții, echipajele au fost nevoite să își adapteze continuu dispozitivul de intervenție și să se repoziționeze pentru a acționa în siguranță și cu eficiență”, a mai transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

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Pompierii români își vor continua misiunea în Grecia

Pompierii români vor continua să rămână în Grecia, unde vor acționa în sprijinul pompierilor eleni pentru stingerea incendiilor de vegetație izbucnite în ultimele zile.

„Operațiunile s-au desfășurat în strânsă cooperare cu pompierii eleni și cu serviciile voluntare pentru situații de urgență, intervenția coordonată contribuind la limitarea propagării incendiului și la protejarea comunităților aflate în pericol.

După o misiune desfășurată fără întrerupere pe timpul nopții, modulul s-a retras în baza de operații pentru refacerea capacității de intervenție și pregătirea tehnicii.

Pompierii români rămân în continuare pregătiți să intervină în sprijinul autorităților elene, în funcție de evoluția situației operative și de solicitările primite”, a mai transmis IGSU.

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Grecia se confruntă cu incendii devastatoare de vegetație: un zid de foc s-a format la 60 de km de Atena

În Grecia, condițiile meteorologice severe complică extrem de mult eforturile echipajelor de intervenție. Rafalele de vânt care depășesc 73 km/h fac ca direcția de avansare a flăcărilor să fie imprevizibilă, după cum a explicat Giorgos Doulas, medic și membru al echipelor de intervenție.

La aproximativ 60 de kilometri de Atena, în apropierea localității Porto Germeno, s-a format un zid imens de foc și fum. Localnicii se tem, Ilias Papadimitropoulos, un rezident de 65 de ani din Kryo Pigadi, declarând că populația trăiește cu o teama constantă a incendiilor în fiecare vară.

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Ce măsuri de urgență au luat autoritățile din Grecia pentru lichidarea și prevenirea incendiilor

Autoritățile elene au adoptat mai multe măsuri de urgență pentru prevenirea tragediilor. În ultimele 24 de ore s-au emis ordine de evacuare pentru locuitorii din Agia Paraskevi, Kryo Pigadi și Agios Nektarios.

În localitatea Agios Vasileios, peste 200 de persoane au fost evacuate de urgență pe mare din cauza incendiilor de vegetație. De asemenea, au fost mobilizate elicoptere de intervenție pentru lansarea de apă și substanțe ignifuge peste focare. Pentru regiunile Beoția, Attica și Evia au fost emise avertizări de risc extrem de incendii.

Incendiile din Franța și Spania au dus la evacuarea a mii de persoane

În sud-estul Franței, situația rămâne tensionată în departamentul Var, unde focarele de incendiu aduse sub control în urmă cu trei zile au reizbucnit vineri noapte. Din calea flăcărilor care au mistuit deja peste 1.800 de hectare au fost evacuate aproape 2.500 de persoane în cursul nopții. Comunitățile locale participă activ la sprijinirea echipajelor; spre exemplu, Frederic Ambard, un viticultor din Montfort-sur-Argens, s-a implicat prin asigurarea alimentării vehiculelor de intervenție.

În Spania, noi focare au fost raportate sâmbătă, la doar două zile după încheierea stării de urgență națională provocate de incendiile din regiunile centrale. În provincia León, un nou incendiu a izbucnit pe timpul nopții și este monitorizat alături de un alt focar activ. În provincia Zamora, incendiul care a pârjolit 11.000 de hectare a fost adus sub control, permițând redeschiderea a 14 localități evacuate.

În regiunile Madrid și Ávila, incendiile care au mistuit peste 70.000 de hectare sunt în prezent stabilizate, iar un focar situat în apropierea lacului de acumulare San Juan a fost stins vineri.

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