Care e bateria pe care o verificăm?

Mașinile electrice au două tipuri de baterii: o baterie convențională de 12 volți pentru funcții precum pornirea mașinii și un acumulator mai mare, de obicei litiu-ion, care alimentează motorul și pune roțile în mișcare. Aici discutăm despre a doua categorie.

Sănătatea bateriei unei mașini electrice reflectă capacitatea acesteia comparativ cu starea inițială. Capacitatea, măsurată în kilowați-oră (kWh), descrie energia pe care bateria o poate stoca și furniza.

În general, aceasta poate varia între 30 kWh pentru hatchback-uri mici și până la 100 kWh sau mai mult pentru modelele de lux. Cu timpul, capacitatea scade cu aproximativ 2-3% pe an, în funcție de utilizare și condițiile de mediu.

Cum testezi sănătatea bateriei acasă?

Există mai multe metode simple pentru a verifica starea bateriei:

Multe mașini electrice afișează o estimare a autonomiei pe tabloul de bord. Încarcă mașina complet și compară distanța parcursă cu autonomia estimată. Dacă scade rapid sau este inconsistentă, ar putea exista o problemă.

Măsurarea SOC indică nivelul de încărcare rămas al bateriei și este afișat de obicei pe ecranul mașinii. Observarea modului în care scade acest indicator în timpul condusului poate oferi indicii despre eficiența mașinii.

Multe vehicule electrice sunt echipate cu un BMS care monitorizează temperatura, tensiunea și curentul bateriei. Acesta poate oferi informații despre starea generală a bateriei direct pe ecran sau prin aplicații conectate. Autotrader sugerează să consulți și manualul mașinii pentru a înțelege mai bine acești indicatori.

Soluțiile profesionale

Centrele de service autorizate pot efectua scanări diagnostice pentru a evalua rezistența internă și capacitatea bateriei. Chiar dacă implică un cost, poate fi o investiție utilă.

Un cititor OBD2 poate oferi informații despre codurile de eroare și starea bateriei. Aceste dispozitive costă în jur de 50 de lire sterline, iar versiuni mai avansate pot oferi sfaturi de diagnosticare. De asemenea, există testere de baterii și multimetoare pentru măsurători detaliate, dar sunt mai scumpe și mai potrivite pentru specialiști.

Producătorii oferă aplicații care furnizează date detaliate despre starea bateriei, dar unele necesită achiziționarea unui cititor OBD2. Aplicații terțe, cum este ClearWatt EV Health Checker, folosesc telematica mobilă și AI pentru a calcula autonomia reală a mașinii, eliminând factorii externi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE