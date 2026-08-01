Reacția echipajului la cerințele pasagerilor care devin furioși

„Unii cred că dulapul este un fel de Narnia fără sfârșit pentru chitarele sau rochiile de mireasă pe care nu vor să le lase la cală”, a scris angajatul pe Reddit. Conform lui, numărul pasagerilor care încearcă să introducă bagaje voluminoase în cabină a crescut semnificativ. De asemenea, acesta a subliniat că unii pasageri devin furioși atunci când descoperă că avionul lor nu are un astfel de dulap. „Nu, nu fiecare avion are unul”, a clarificat angajatul, citat de Frankfurter Rundschau.

Un membru al echipajului a explicat că problema nu constă în utilizarea dulapului, ci în așteptările exagerate ale pasagerilor. „Aș vrea ca cei cu bagaje voluminoase să se îmbarce primii. Dacă patru persoane urcă ultimele cu chitare, pot să pun una sau două în dulap, dar ceilalți se comportă de parcă eu aș fi vinovată că nu mai e loc”, a comentat aceasta pe Reddit.

Utilizarea necorespunzătoare a butonului de apel

Meike, o însoțitoare de zbor intervievată de Frankfurter Rundschau, a povestit și despre utilizarea greșită a butonului de apel al pasagerilor, destinat urgențelor. „Mulți îl folosesc astăzi doar pentru a scăpa de ambalajele de ciocolată”, a spus ea. Meike a explicat că, deși este în concediu și zboară ca pasager, sunetul butonului îi declanșează un reflex automat de a se întoarce.

În plus, ea a observat diferențe clare între călătorii frecvenți și cei ocazionali. Cei din urmă tind să fie nerăbdători, se ridică înainte de stingerea semnalului luminos pentru centurile de siguranță și deschid compartimentele pentru bagaje în timp ce avionul este încă în mișcare.

Sfatul echipajului pentru pasagerii cu bagaje voluminoase

Pentru cei care doresc să transporte obiecte voluminoase în cabină, cum ar fi echipament sportiv, însoțitorii de zbor recomandă să se îmbarce cât mai devreme și să ceară politicos permisiunea de a folosi dulapul. Totuși, succesul nu este garantat, mai ales în perioadele aglomerate. „În mijlocul lunii ianuarie, pe un zbor spre Eagle County, dulapul este plin ochi cu geci groase din clasa întâi – snowboard-ul lui Chad cu siguranță nu mai încape”, a adăugat o însoțitoare de bord pe Reddit.

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