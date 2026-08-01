O echipă de cercetători din Statele Unite a identificat recent un nou exemplu fascinant de cancer transmisibil la o specie de somn de apă dulce (catfish).

Aceasta reprezintă doar a patra formă de cancer de acest tip identificată vreodată în mod natural la animale, o descoperire ce oferă indicii prețioase despre motivele pentru care organismul uman este complet protejat de un asemenea fenomen.

Cum funcționează cancerul transmisibil

În mod obișnuit, anumite tumori pot fi asociate cu infecții virale — de exemplu, virusul papiloma uman (HPV) poate crește riscul de cancer de col uterin. În aceste situații însă, microorganismele sunt cele care se transmit de la o persoană la alta, nu boala în sine.

În cazul cancerelor transmisibile direct, mecanismul este complet diferit și mult mai agresiv din punct de vedere biologic. Celulele tumorale sunt cele care părăsesc organismul unui animal bolnav, ajung în corpul unei noi gazde și își continuă multiplicarea de parcurs, formând o linie celulară autonomă.

În întreaga lume, cercetătorii au documentat acest fenomen incredibil la doar patru grupuri de animale.

La diavolii tasmanieni, tumora facială transmisibilă se răspândește prin mușcăturile severe suferite în timpul luptelor pentru teritoriu sau al împerecherii. La aceste marsupiale din Australia, celulele tumorale pătrund direct prin rănile deschise.

La câini, tumora veneriană transmisibilă afectează organele genitale ale canidelor și se transmite în timpul împerecherii, prin contactul direct dintre mucoase.

La scoici, mecanismul este diferit. După moartea unui animal bolnav, celulele canceroase sunt eliberate în apă. Alte scoici le pot prelua în timpul filtrării apei pentru hrănire.

La somnii de apă dulce, acest tip de cancer se bazează pe un mecanism aflat încă sub investigație. Oamenii de știință iau în calcul atât transmiterea prin contact direct în timpul reproducerii, cât și preluarea celulelor tumorale direct din mediul acvatic.

De ce este imposibil ca un cancer să se transmită natural între oameni

Transmiterea unei tumori de la un individ la altul necesită depășirea unor bariere biologice extrem de rigide, pe care organismul uman le are perfect puse la punct.

Principala linie de apărare este sistemul imunitar. În mod normal, mecanismul nostru de protecție identifică rapid orice celulă provenită de la un alt individ ca fiind un corp străin și o distruge înainte de a se putea multiplica.

Este fix același principiu imunologic din cauza căruia apare riscul de respingere a transplanturilor de organe, motiv pentru care pacienții transplantați au nevoie de medicamente imunosupresoare pe parcursul întregii vieți.

A doua barieră impenetrabilă este diversitatea genetică. Oamenii prezintă diferențe genetice uriașe de la o persoană la alta. Din acest motiv, celulele tumorale ale unui individ sunt complet incompatibile cu profilul genetic al altcuiva.

Prin comparație, diavolii tasmanieni au o diversitate genetică extrem de scăzută din cauza izolării geografice, aspect ce a permis celulelor canceroase să treacă neobservate de sistemul imunitar al noilor gazde.

În plus, celulele canceroase sunt extrem de fragile în afara corpului. Expunerea la aer, la radiațiile ultraviolete sau la schimbările de temperatură le distruge în doar câteva secunde.

Excepțiile medicale rare care nu înseamnă contagiozitate

Specialiștii subliniază că nu există nicio dovadă că la oameni ar putea exista un cancer transmisibil care să se răspândească în mod natural în populație. Un cancer transmisibil real ar presupune ca celula tumorală să iasă din corpul pacientului, să infecteze o altă persoană pe cale naturală și să continue să se dividă independent.

Au fost înregistrate doar situații medicale de o extrema raritate care pot mima superficial acest fenomen, fără a reprezenta o transmitere propriu-zisă:

  • Transferul accidental de celule tumorale în timpul transplanturilor de organe de la un donator care suferea de un cancer nedescoperit.
  • Trecerea unor celule canceroase de la mamă la făt prin intermediul placentei, cazuri consemnate izolat în literatura medicală.
  • Accidentele de muncă din laboratoare sau spitale, produse prin înțeparea accidentală cu ace contaminate cu țesut tumoral proaspăt.

Studierea acestor cazuri rare la animale precum somnii sau diavolii tasmanieni oferă cercetătorilor o fereastră unică spre înțelegerea biologiei celulare.

Analizând modul în care aceste celule reușesc să păcălească sistemul imunitar și să colonizeze un alt organism, oncologii speră să descopere noile puncte slabe ale tumorilor umane și să dezvolte terapii inovatoare pentru a opri metastazarea cancerului în corp.

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