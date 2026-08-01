După ce procesul de mutare și acomodare a fost finalizat, bărbatul a împărtășit cu comunitatea sa din mediul online detaliile financiare legate de întreținerea locuinței, dezvăluind suma exactă pe care o plătește lunar pentru energia electrică.

Românul a explicat că, pentru o lună plină în care a folosit sistemele de climatizare, factura la curent s-a ridicat la o sumă surprinzător de accesibilă raportată la veniturile medii din Japonia. El a arătat chitanța și și-a întrebat urmăritorii: „Cum vi se pare, scump sau ieftin?”.

„12.000 de yeni a venit factura la curent. Pentru că mulți m-ați întrebat cât costă utilitățile aici, în Japonia, ca să vă faceți o idee, factura a venit 12.000 de yeni pentru 380 și ceva de kWh consumați într-o lună. Asta înseamnă undeva la 60 și ceva de euro. Cam ăsta este costul, cel puțin aici, pe insulă. Nu știu dacă în altă parte, în Japonia, este mai ieftin sau mai scump, dar lăsați-mi în comentarii cum vi se pare”, spune românul într-o postare pe Instagram.

Proprietatea deținută de român este una impresionantă ca dimensiuni. Aceasta include un teren de aproximativ 3.000 de metri pătrați, o locuință principală generoasă de circa 300 de metri pătrați și încă cinci anexe gospodărești, potrivit ziare.com. În ciuda suprafeței, taxele și impozitele anuale se ridică la doar aproximativ 300 de euro pe an.

Românul mărturisește că suma este extrem de redusă raportat la dimensiunea imobilului. În opinia sa, valoarea impozitului este mult sub ceea ce ar fi fost obligat să plătească anual pentru o proprietate similară ca întindere situată în România, ceea ce face ca investiția să fie sustenabilă pe termen lung: „În România nu îți cumperi un Logan cu cât îți cumperi aici o proprietate”.

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