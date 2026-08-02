Locuitorii din Tulcea au primit mesaj RO-Alert
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, ținta aeriană a fost detectată în jurul orei 09.30, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.
În urma detectării acesteia, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea.
În urma notificării transmise de Centrul Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert către populația din județul Tulcea.
„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în cursul acestei dimineți, 2 august, în jurul orei 09.30, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.”, a transmis MApN.
Ținta aeriană nu a intrat în spațiul aerian al României
Ministerul Apărării Naționale precizează că ținta detectată nu a pătruns în spațiul aerian național.
„La scurt timp, ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Aceasta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național.”, a adăugat MApN.
Situația a fost monitorizată de autoritățile militare, iar alerta aeriană a fost ridicată după dispariția țintei de pe sistemele radar.
„Alerta aeriană a încetat la ora 09.52.”, a transmis Ministerul Apărării.
Și zilele trecute locuitorii din Tulcea au primit mesaj RO-Alert privind situația din apropierea graniței.
Prima dronă de atac, intrată în spațiul aerian al României, a fost doborâtă în data de 24 iulie 2026 într-o zonă nelocuită din apropierea localității Padina, județul Buzău, de un avion de vânătoare F-16 pilotat de un militar român.
În dimineața următoare, sâmbătă, 25 iulie 2026, a doua dronă care intrase ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de pilotul de F-16.
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