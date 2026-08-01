„La 18 ani, Ioana Iasmina Huțupașu, absolventă a Colegiului Național din Iași, deschide lista admișilor la Facultatea de Medicină a Universității „Carol Davila” din București. Iasmina a fost admisă fără examen, pe baza rezultatelor obținute la olimpiade. A încheiat liceul cu media 9,96 la Bacalaureat, după patru ani în care biologia a devenit disciplina în jurul căreia și-a construit planurile de viitor”, a anunțat Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină „Carol Davila”.





Drumul spre succesul internațional a început în clasa a IX-a, un moment de cotitură marcat de întâlnirea cu profesoara Ioana Bohotineanu. Mentoratul dedicat și modul de predare au aprins în sufletul Iasminei curiozitatea pentru tainele biologiei, transformând o simplă materie școlară într-o adevărată pasiune de viață.

„Pasiunea a început în clasa a IX-a, la întâlnirea cu profesoara Ioana Bohotineanu. Au urmat participări la olimpiade, selecții succesive pentru lotul național și mult timp dedicat studiului. În această vară, Iasmina a reprezentat România la Olimpiada Internațională de Biologie de la Vilnius, unde a obținut medalia de bronz”, spune Viorel Jinga.

Rezultate obținute de Iasmina Huțupașu reconfirmă valoarea școlii românești de biologie și răsplătește efortul uriaș depus de elevă și profesorii care au susținut-o. Performanța tinerei reprezintă nu doar un motiv de mândrie națională, ci și o sursă de inspirație pentru generațiile de tineri care își doresc să atingă excelența prin muncă și pasiune.

Aproape 7.000 de candidați au susținut duminică, 26 iulie 2026, examenul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Carol Davila” din București, stabilind un record istoric de înscrieri pentru cele 1.947 de locuri disponibile.



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