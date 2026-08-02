Fericită pentru proiectul ei de suflet, Andreea Esca a transmis pe contul de socializare un mesaj, pentru cei care vor să viziteze Căminului Cultural de la Porumbacu de Sus, acolo unde vedeta are o pensiune.

„Azi. Aici. Acum.August @a_lu_escana #romaniamea Am visat la locul acesta. Și acum sunt foarte fericită si recunoscătoare că există! Aștept concertul de diseara:) Și cunosc oameni extraordinari! Multumesc!”, a fost mesajul transmis de Andreea Esca, alături de care a atașat mai multe imagini.

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Cel mai recent proiect al vedetei Pro TV, poartă numele =„A lu Escana”, inspirat dintr-o expresie din copilăria vedetei. În urmă cu ceva timp, ea a vorbit despre planurile sale și iată că în curând totul se va finaliza.

„În această vară o să deschidem porțile, la propriu și la figurat, ale unui Cămin Cultural, varianta 2026, în Porumbacu de Sus. Abia aștept să ne strângem la o cafea, în grădină, și să ne bucurăm de artiști talentați, meșteri iscusiți, expoziții emoționante și workshopuri pentru adulți și copii.

Locul se va numi A ‘lu Escana , @a_lu_escana, pentru că așa răspundeam eu, în copilărie, pe uliță, când mă mai întreba câte cineva: A cui ești tu, copilă? O să vă țin la curent, cu mare drag, dar și cu multe emoții!”, a scris Andreea Esca pe contul de socializare, în luna mai a acestui an.

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