Detalii despre nunta Otiliei Bilionera. Petrecerea are loc în Turcia și are peste 600 de invitați

După ce în urmă cu doi ani a spus „DA” în fața ofițerului de stare civilă, Otilia Bilionera se pregătește acum de marea petrecere de nuntă. Artista a oferit detalii savuroase despre evenimentul care promite să fie unul de poveste, desfășurat în două acte: o nuntă tradițională turcească cu peste 600 de invitați și o alta opulentă, cu aproximativ 250 de persoane.

Cântăreața și soțul ei, Bekir Ali, de origine turcă și cu șapte ani mai tânăr decât ea, s-au căsătorit civil în toamna anului 2023, moment în care au surprins pe toată lumea cu discreția lor. Acum, cei doi se pregătesc să celebreze iubirea cu fast, pe 30 și 31 august, în două zile pline de emoție, tradiții și distracție la superlativ.

„Pe 31 august avem nuntă, vor fi două nunți. Vom avea una tradițională pe 30 august, iar pe 31 august vom avea una mai selectă, cum îmi doresc eu, fără tradiții. Ambele nunți vor fi în Turcia, o să pun și muzica noastră populară. Îmi vin neamurile de la Suceava, trebuie să danseze și ei pe ceva, le pun muzică populară. Va fi o nuntă foarte mare. Prima nuntă va fi foarte mare, cea tradițională, vor fi peste 600 de persoane, iar a doua nuntă va fi cu aproximativ 250 de persoane”, a spus Otilia Bilionera pentru Spynews.ro.

Otilia și-a ales rochia de mireasă

Otilia a dezvăluit că a ales deja rochia de mireasă, una cu totul specială, care o reprezintă în totalitate. Deși evenimentul din Turcia se va desfășura în stilul specific, artista nu a optat pentru un model tradițional, ci pentru o creație modernă, sofisticată, care îi reflectă personalitatea.

Chiar dacă muzica este sufletul ei, Otilia nu va urca pe scenă la propria nuntă. În schimb, a invitat artiști din Turcia și un DJ celebru care vor asigura atmosfera. De altfel, artista a avut grijă să includă și muzică românească în playlist, pentru ca familia ei să se simtă ca acasă.

„Mi-am ales și rochia de mireasă. Nu e o rochie de mireasă turcească, o să vedeți, e foarte frumoasă, e deosebită, o să pun fotografii și o să vedeți. Nu am emoții. Bine, acum zic așa, dar nu știu cum va fi atunci, înainte. Dar, deocamdată, nu am emoții. Toată lumea mă întreabă dacă voi cânta la nunta mea, dar am zis «nu». La nunta mea chiar nu cânt nimic. Să cânte alții pentru mine, eu am tot cântat toată viața pentru cineva. La ei, în Turcia, nunțile nu sunt ca la noi, durează doar trei ore. O să aducem un DJ foarte cunoscut de aici”, a mai zis artista.

Otilia Bilionera nu și-a schimbat religia

Deși este căsătorită cu un bărbat de religie musulmană, Otilia a ales să-și păstreze credința creștin-ortodoxă. Cei doi nu au oficiat cununia religioasă tocmai din respect pentru convingerile fiecăruia. Totuși, au planuri mari după nuntă – o lună de miere, dar nu imediat, pentru că artista are o agendă plină de concerte în perioada următoare.

„Cumva, toamna asta o să vedem unde să mergem în luna de miere, dar nu chiar imediat după nuntă, pentru că voi avea concerte. (..) Cununia civilă am făcut-o acum doi ani. Acum e doar petrecerea, nunta. Nu e nici măcar cununia religioasă, pentru că noi suntem de religii diferite. Eu sunt, în continuare, creștin-ortodoxă”, a mai declarat Otilia Bilionera.

