Pe plan profesional, lucrurile au mers foarte bine pentru Bianca Brad și a povestit despre activitățile sale.

„În primul rând profesional, întâmplarea a fost să mi se propună să fac un workshop de comunicare. Şi am acceptat pentru că mi-a plăcut provocarea, în condiţiile în care eu sunt în showbiz pe comunicare, din ‘85. Am tot vorbit, am prezentat, ştiu mai multe.

M-am pregătit temeinic şi am susţinut un workshop, care a primit un feedback extraordinar. Şi asta m-a încurajat să continui. Îmi place extraordinar de mult, pentru că îmbin mai multe elemente, apropo şi de actorie, şi pe partea emoţională şi de dezvoltare personală. Le combin pe toate. Şi probabil că asta l-a făcut aşa de interesant pentru participanţi. Şi a fost frumos. Mi-a plăcut foarte mult. Am simţit că mi se potriveşte şi că pot face asta cu brio.

În momentul în care și-a pierdut fetița, Bianca Brad a renunțat la actorie și la toate proiectele Tv. Ea a vorbit despre perioada grea prin care a trecut în urmă cu ceva ani.

„Întâi a fost pierderea fetiţei. Am fost într-o depresie cruntă. Şi atunci m-am concentrat pe a ajuta alte mame care treceau prin acelaşi lucru. A fost şi o terapie pentru mine. Când ajuţi, te şi ajuţi. Dar n-am făcut-o ca să mă ajut, am făcut-o pentru că aşa simţeam nevoia, că ştiam ce înseamnă să treci singură prin aşa ceva. După care am mai avut o încercare grea în 2013. S-a scris la momentul respectiv şi a fost oribil. Am fost, cum se spune, victima colaterală. Iar doi ani mai târziu, în 2015, am fost diagnosticată cu o boală care mi-a dat de furcă 6 ani.

Pentru că eu, practic, în perioada aia, n-am spus nimic. Mă întrebau mulţi ce mai faceţi? La ce lucraţi? Şi le spuneam că am un proiect foarte mare, foarte important, dar o să vorbesc despre el că e încununat cu succes şi o să fie bine, o să povestesc despre el. Pentru că, de fapt, eu lucram zi de zi la a supravieţui şi a mă vindeca. Ăsta a fost jobul meu timp de 6 ani”, a mai spus vedeta.

„Şi cu atât a fost mai greu, cu cât am ţinut secret, cât am putut să ţin… Pentru că am vrut să o protejez pe mama şi pe fiul meu. El şi-a dat seama la un moment dat, pentru că venea asistenta acasă, făceam perfuzii şi atunci a început să intuiască. Dar l-am ferit cât am putut de mult. Şi toate astea m-au ţinut departe de actorie. Am făcut doar chestii micuţe, colaborări scurte.

În perioada aceea am devenit şi instructor de pilates, pentru că simţeam nevoia să fac ceva. Şi a fost o provocare mare. În 2019 am început, am făcut un an în sală, şi după a venit pandemia şi am trecut în online (…)”, a continuat Bianca Brad.

Bianca Brad vrea să revină în televiziune

„Doamne ajută sănătatea să fie de nota 10+! Şi toţi prietenii şi toată lumea să fie sănătoasă. Mi-aş dori să revin fie în televiziune, fie în film sau şi-şi, de ce nu, dar cu proiecte frumoase, de calitate. Vreau să continui povestea cu workshopurile.

Vreau să organizez workshopuri inclusiv pentru adolescenţi pentru că ei au foarte mare nevoie de ghidare şi de îndrumare pentru că sunt la început de drum şi au nevoie de aşa ceva. “Arta Conversaţiei”, cum se numeşte workshopul meu. Şi în rest, sunt deschisă şi Doamne ajută să vină spre mine proiecte frumoase, să cunosc oameni buni şi să aduc o contribuţie frumoasă în vieţile oamenilor”, a încheiat Biabca Brad.

