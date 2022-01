În vârstă de 41 de ani, Mihai Bobonete joacă în piese de teatru, în serialul de televiziune „Las Fierbinți”, difuzat pe Pro TV, dar are și alte proiecte. Spune că a muncit din greu pentru toate acestea, nu le-a obținut peste noapte. „Celor care cred că celebritatea m-a lovit peste noapte le spun doar că sunt în direcția opusă a adevărului, pentru că nu vreți să știți prin câte am trecut la începuturile mele în București.

A fost greu, dar am reușit să răzbesc și să-mi croiesc propriul drum. Viața mea de până acum poate fi un subiect de scenariu de film de Bollywood. E oarecum scenariul clasic cu băiatul care e încercat la greu, dar care primește ceva de la cineva și reușește să răzbată. Stand-up comedy este propulsia mea în carieră și forma mea de autoterapie”, a spus el pentru revista VIVA!.

Întrebat cum decurg filmările pentru serialul „Las Fierbinți”, Mihai Bobonete a mărturisit că muncește mult. De aproximativ 10 ani de zile filmează pentru acest proiect la care are o contribuție enormă. Mai schimbă și replicile câteodată.

„Sunt momente în care îmi place să mai adaug câte ceva, dar asta numai după ce agreez cu Gabi Achim sau Dragoș Buliga, regizorii serialului. De multe ori s-a potrivit la fix ceea ce am adăugat, iar faptul că personajul Bobiță e parte din viața mea m-a facut să completez inspirat textul pe alocuri”, a declarat actorul.

„Cam 8 luni pe an, de la 5.45 la 20.00, fix cum ați citit. Cam 30.000 de pagini de text învățate în 10 ani de filmări, cam niște păr alb la toată lumea și câteva zeci de insomnii sau stări de anxietate și depresie, dar în rest bine… vorba lui Cuzin. Duc piciorul târâș, mă înjunghie puțin pe la spate, am măselele puțin cariate, dar nu-i nimic… A, și îmi țiuie urechile la 6 fix în fiecare zi și nu mai văd nici de aproape și nici de la distanță, dar în rest sunt bine”, a mai adăugat aceasta.

„Cred că se poate trăi decent și din actorie și joburi adiacente”

Referitor la veniturile sale, Mihai Bobonete a spus că nu se plânge. Actorul obține venituri din cariera lui de actor. Pe lângă acestea, el apare și în reclame publicitare, are diverse campanii și în mediul online și, în plus, are și propriul podcast de succes pe Youtube.

„Cred că se poate trăi decent și din actorie și joburi adiacente, dar totul e să muncești mult. Nu cred că poți să faci averi peste noapte cu actoria. Nu poți avea succes peste noapte cu un rol, trebuie să muncești și să capeți înțelepciune, iar veniturile pecuniare vin cu experiența și creșterea valorii. Nu mă plâng și, slavă Domnului!, sunt încă în putere să pot munci și nu fug de muncă, așa că să vină și banii, că nu strică”, a mai declarat el pentru revista VIVA!.

