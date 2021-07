Detalii neștiute din viața Alexandrei Ungureanu. „Încă duc lupte, încă am îndoieli”

A participat la „Bravo, ai stil”, emisiunea de la Kanal D pe care a și câștigat-o, și recent s-a întors și din aventura „Asia Express”. Cu toate că are parte de succes, cântăreața își dorește tare mult să revină spectaculos și în muzică.

Vrea să creeze muzică extraordinară ca pe vremea trupei Crush.

„Recunosc: cel mai mult visez la întâlniri cu oameni care să-mi readucă entuziasmul pe partea muzicală. Să compunem piese pe care eu însămi să nu mă mai satur să le ascult. Cum era demult, când cântam cu trupa Crash. Erau vre­muri cu o muzi­că extraor­di­nară, cu avânt şi trăi­re totală.

Mi-e dor de asta. Nu ştiu, m-am schimbat eu sau poa­te e prea multă muzică în jur şi cum­va totul se pierde în mul­ţime, sau poate nu am mai întâl­nit eu oameni cu care să am acea chi­mie extraordinară. Nu ştiu să spun care este cauza, dar eu la asta vi­sez: să ajung iar în nişte echipe în care proce­sul creativ să fie din acela de-ţi face piele de găină, să trăiesc muzică în fie­care por.

Sincer, când se întâmplă asta, pentru mine nu mai contează dacă mu­zica izvorâtă din acest proces are sau nu succes. Bucuria momentului depă­şeşte ori­ce.”, a spus Alexandra Ungureanu pentru formula-as.ro.

Artista recunoaște că acum are parte de un succes enorm, multe branduri își doresc asocierea cu ea. Nu îi este însă ușor, nu știe dacă aceasta e calea corectă pentru ea, cea a televiziunii.

„Personal, încă duc lupte, încă am îndoieli. Încă nu ştiu să asimilez pe deplin acest succes, mă tulbu­ră prezenţa lui. Este foarte ciudat să te vezi radiind pe ecran, să fii mândră de tine, dar totuşi să-ţi pui întrebări dacă asta este calea corectă.

Poa­te şi soli­tu­dinea are doza ei de vină în aceste stări. Sunt iar singură de o bucată de vreme şi am hotărât să nu mai am nicio aşteptare la acest capi­tol. Las tim­pul să le aşeze cum vrea el.

Este cum îţi spu­neam la început, deşi admirată mai mult ca nicio­dată, sunt aceeaşi Alexandra: mereu în cău­tări, ni­ciodată pe deplin mulţumită, plină de între­bări şi frământări.”, a mai spus ea în același interviu.

Alexandra Ungureanu participă la „Asia Express”, sezonul 4 alături de mama ei.

