Detalii neștiute din viața lui Leonid Doni, Robi din „Las Fierbinți”. Are doi băieți gemeni și o iubită bugetară

Nu e episod în care polițistul Robi să nu aibă cel puțin o replică. Rolul pe care Leonid Doni îl interpretează în „Las Fierbinți” a prins la public, astfel încât mulți dintre fani nu îl strigă pe stradă pe numele lui real, ci după al personajului.

„Două persoane mi-au spus Leonid şi m-am blocat. Şi m-au felicitat pentru serial. În rest, sunt strigat Robi, m-am obşinuit. Sau Robi, gabore.”, a spus el într-un interviu, acum ceva vreme, pentru click.ro.

Leonid Doni are o carieră impresionantă în actorie. De fel, aceasta nu e originar din România, s-a mutat aici din Chișinău, din Repubica Moldova.

„Am venit în Bucureşti în 1996 şi am făcut liceul de muzica. Dar nu am voce, doar am încercat. Am jucat în serialul „Vine Poliţia” şi filmul „Naşa”.”, a mai spus el pentru aceeași sursă în 2016.

Și despre viața personală a făcut mărturisiri. Leonid Doni are o iubită în vârstă de 42 de ani și doi băieți gemeni de aproape cinci ani. Nici cu copiii, dar nici cu soția nu a apărut în public sau la evenimente.

„Sunt mai timid, nu-mi place să dau interviuri. Am o iubită, doi băieţi gemeni, de două luni jumătate. Am 37 de ani, iubita e româncă, nu e actriţă, e bugetară şi nu vrea să se expună şi să dau poze cu ea. Îmi văd de viaţa mea, nu-mi place să fac baie de mulţime prin mall-uri. Şi îmi plac pastele.”, a mai spus actorul acum cinci ani de zile.

Toți actorii din serialul „Las Fierbinți” sunt discreți când vine vorba despre viața personală. Cel care a mai făcut mai multe declarații despre familie este Mihai Rait, Dorel din „Las Fierbinți”, care își mai dorește un copil.

