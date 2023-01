Vasile Muraru a mărturisit care sunt lucrurile care au stat la baza ascensiunii lui în carieră, dar și aspectele pentru care este recunoscător vieții.

„Povestea mea este munca, teatrul, familia, turneele. E o poveste foarte frumoasă, pentru că eu am o familie mare, am și o nepoțică, deci sunt și bunic. Așa că e o poveste și un exemplu pentru cei care vor să facă ceva în viață cu adevărat”, a povestit Vasile Muraru pentru Wowbiz.

„Ca sfat de viață, vreau să le transmit celor care mă urmăresc și mă apreciază, să fie sănătoși, să aibă grijă de ei și să nu uite să se iubească atât pe ei, cât și pe cei din jurul lor”, a mai completat actorul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

„Ce să fac? Asta a fost una dintre calitățile mele. Timiditatea, pe care am încercat s-o țin în frâu cum am putut. Uneori mi-a ieșit, alteori nu.

Însă știți ce mi-a ieșit cel mai tare? Rolurile de polițist. Aici cred că i-am făcut concurență serioasă colegului Garcea”, a mai mărturisit cunoscutul comediant.

Recomandări Aflăm de la comandantul-șef al Armatei Ucrainei ce nu ne spun guvernanții noștri: România tratează în spitale militari ucraineni răniți

Vasile Muraru, confundat cu fostul lui partener de scenă, Nae Lăzărescu

Actorul Vasile Muraru a povestit că este confundat pe stradă cu fostul său partener de scenă, Nae Lăzărescu, decedat în 2013, dar el nu se supără și-i salută pe oameni. Moldoveanul i-a developat lui Cătălin Oprișan la podcast mai multe amintiri din viața sa.

Invitatul podcastului „Vreau să știu” al lui Cătălin Oprișan, celebrul actor a depănat amintiri din copilărie, când mergea cu vaca la păscut cu o traistă plină de cărți, în satul Doina, din județul Neamț, și până azi.

„Mergeam la scăldat, la călărie, la fotbal, eram campion la CAP, la tăiat de porumb, aveam o viteză extraordinară”, povestește cunoscutul comediant despre idila acelor vremuri. Nelipsit astăzi de pe micile ecrane, Vasile Muraru nu a avut însă televizor până când a împlinit 11 ani, în 1967.

„Erau doar două televizoare în sat, al nostru și al învățătorului. Tata a luat televizor din prima de la CAP, că a avut recoltă mare.

A luat din banii ăia televizor, frigider și mașină de spălat. Se aduna tot satul, punea televizorul pe prispă. Când au intrat rușii în Praga, în 1968, țin minte că s-au strâns oamenii, unii care tocmai sosiseră din prizonierat, și-am făcut tranșee și cocktail-uri Molotov, credeam că vin rușii peste noi”, a rememorat Vasile Muraru.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Milionar cunoscut, ajuns falit la 39 de ani, prins când vindea casete de adulți cu celebra lui soție. Acum autoritățile au mai descoperit ceva

Playtech.ro ȘOC! Pensia pe care o lua actorul Mitică Popescu după o viață pe scenă. Suma este ULUITOARE

Viva.ro Ce i-a spus Mitică Popescu lui Valentin Teodosiu, cu puțin timp înainte să moară: 'Am...'

Observatornews.ro Ipoteză șocantă în cazul copilului de 13 ani găsit mort în casa familiei din Zalău. Băiatul s-ar fi sinucis

Știrileprotv.ro Un șofer cu Tesla a plonjat cu mașina într-o râpă de 80 de metri ca să își ucidă soția și copiii. Uimitor ce a urmat

FANATIK.RO Cristina Demetrescu a anunţat zodiile care vor avea un 2023 de neuitat. Cinci nativi pot avea o perioadă de vis

Orangesport.ro Gigi Becali a fost trimis în judecată! Imaginea din momentul în care a săvârşit fapta care se pedepseşte inclusiv cu până la trei ani de închisoare | FOTO

HOROSCOP Horoscop 4 ianuarie 2023. Gemenii prind curaj și privesc cu mai multă seninătate spre viitor, chiar dacă nu știu ce îi așteaptă

PUBLICITATE Proiecte de cercetare și inovație susținute de medici români de excepție