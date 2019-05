„Familia mea avea o situaţie foarte precară financiar. Tatăl meu murise, mama era educatoare. Îţi iei banii pe vară şi într-o lună s-au dus că ai trei copii. Când am ajuns la o vârstă la care am simţit că se poate conta pe mine, 16, exact în vara din a 10-a, am vrut foarte tare să contribui şi să îmbunătăţesc cumva situaţia noastră. Şi atunci m-am angajat ospătăriţă la o terasă. Lucram 24 cu 48, tu ştii ce înseamnă asta? Astăzi nici nu pot să îmi imaginez, deşi fratele meu mai mare e pompier şi lucrează pe programul ăsta. Când eşti ospătar eşti în picioare tot timpul. Dar vezi, asta spun… atunci corpul meu ducea toate abuzurile astea. Nopţi nedormite şi mi-a plăcut foarte tare, ţin minte prima senzaţie pe care am avut-o în momentul în care am câştigat primii bani şi primii bani erau din bacşiş, nu era salariu. Când a ajuns la salariu şi s-a uitat în buletinul meu, îţi dai seama, eram totuşi un minor, dar erau anii 90″, a spus Monica Bârlădeanu, potrivit Antena Stars.

Monica Bârlădeanu e absolventă de Drept, dar a luat de ani buni ”microbul” actoriei. Frumoasa brunetă ne-a povestit recent, cum a ajuns în distribuția comediei ”Faci sau taci”, dar și în serialul ”Vlad”, difuzat la PRO TV. ”În primă fază, când am început să joc în diverse producții, mi-am dorit foarte mult un rol un avocat. Asta și pentru că am făcut Dreptul. Iar în momentul în care a venit rolul de procuror din «Faci sau taci» am zis: «Perfect, mi se satisface această doleanță!». Așa că am spus da. Apoi mi-am dat seama că e o comedie spumoasă”, a declarat, pentru Libertatea, Monica Bârlădeanu.

