În ultima săptămână, fosta prezentatoare TV a stat mai mult la piscină, astfel că pe Instagram a postat imagini în care apare în costum de baie. Iar fotografiile, fie că este singură, fie că se află alături de Tavi Clonda, au strâns mii de like-uri și sute de comentarii.

„Sunt convinsă că apa și soarele sunt complici. Apa te îmbie la joacă, iar soarele îți mângâie obrajii de parcă s-ar bucura împreună cu tine. Și, pentru câteva clipe, uiți câți ani ai. Râzi fără motiv, stropești, închizi ochii și lași timpul să plutească odată cu valurile.

Cred că există întâlniri pe care n-ar trebui să le refuzăm niciodată. Întâlnirea cu apa. Cu soarele. Cu vara. Cu copilul care încă locuiește în fiecare dintre noi și care abia așteaptă să sară într-o piscină, să alerge desculț pe nisip sau să râdă până îl dor obrajii. Poate de aceea iubesc atât de mult vara. Pentru că nu mă întreabă câți ani am, ci doar dacă mai știu să mă bucur. Iar răspunsul meu va fi întotdeauna același: din toată inima”, a scris Gabriela Cristea în dreptul unor imagini.

Gabriela Cristea în costum de baie în vacanța din BulgariaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 17

Fotografiile au fost postate după ce vedeta a vorbit în ultimele luni foarte mult despre silueta ei, afirmând că a slăbit peste 30 de kilograme și dezvăluind ce mănâncă pentru a se menține în continuare în formă.

„Cred că am descoperit tratamentul care mă pune pe picioare. Nu se găsește în farmacii. Nu are prospect. Nu se dă pe rețetă. Se numește vacanță. Și nu știu cum sunteți voi, dar mie îmi priește teribil” este un alt mesaj al Gabrielei Cristea din mediul online.

Tot pe Instagram, fosta prezentatoare a afirmat că, deși poate a așteptat mai mult până s-au întâmplat unele lucruri bune, acestea au venit totuși când trebuia.

„Poate că nu viața te-a făcut să aștepți, poate doar te pregătea. Ne supărăm când lucrurile nu se întâmplă atunci când vrem noi. Dar, privind în urmă, realizez că multe dintre cele mai frumoase momente au venit doar după ce am învățat răbdarea. Fericirea nu răspunde la grabă. Răspunde la oameni care sunt pregătiți să o trăiască. Așa că nu te teme dacă uneori simți că întârzie. Când va veni, vei înțelege de ce a meritat fiecare clipă de așteptare”, a mai scris Gabriela Cristea pe Instagram, în dreptul altor imagini în care apare în costum de baie în Bulgaria.

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