Dan Negru despre centrala de la CernavodăIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Mesajul tranșant transmis după propunerea primită

Dan Negru a avut o reacție fermă după ce numele său a fost propus pentru titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Timișoara. Prezentatorul TV a transmis, printr-o postare pe Facebook, că apreciază inițiativa, însă nu dorește să accepte distincția în condițiile actuale, invocând riscul ca astfel de titluri să fie asociate cu susținerea politică.

Vedeta susține că nu a fost implicată în campanii electorale și că își dorește ca acordarea unor astfel de distincții să fie făcută după reguli clare, fără suspiciuni de natură politică.

Dan Negru: „Mă onorează, dar resping orice asociere politică”

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Dan Negru a explicat că refuză orice asociere cu mediul politic și a subliniat că nu a susținut niciun candidat la alegerile locale din Timișoara.

„Vin cu o explicație după iureșul stârnit de «Negru – cetățean de onoare al Timișoarei» după ce lideri politici m-au propus. Mă onorează, dar resping orice asociere politică. Nu țin cu NIMENI! Mi se rupe de toți 😂

Nu am făcut niciodată poze în campanii electorale, nici cu Fritz, nici cu Robu, nici cu Ciuhandu – ăștia au fost primarii Timișoarei după revoluție. Nu am susținut pe nimeni, niciodată! Pe lista de anul ăsta din Timișoara se aflau destui oameni care au susținut politic în campania electorală. Bravo lor! E normal să ai preferințe politice. Dar e rău că mie mi se rupe de toți?

Sau «dacă nu ești cu noi, ești împotriva noastră»”, ești conspiraționist și dușman al poporului? 😉”, a scris Dan Negru.

Propune un sistem de verificare asemănător arbitrajului VAR

Prezentatorul consideră că acordarea titlurilor de Cetățean de Onoare ar trebui să respecte criterii mai stricte și spune că persoanele implicate în campania electorală a unui primar nu ar trebui să primească această distincție în timpul mandatului respectiv.

„În anii 90 am refuzat compania uriașilor politici de atunci. De ce m-aș încurca acum cu piticii? Pentru mine, insignele politice sunt insignifiante. Și detest felul în care oameni liberi sunt amestecați în țarcul celor plătiți politic.

Printre cei recompensați pentru sprijinul electoral sunt mereu strecurați și câțiva creduli-independenți pentru a credibiliza lista. În toată țara e așa! Sigur că există și cetățeni de onoare admirabili în orașele țării. Dar printre ei se strecoară de o vreme simpatizanții politici care-și primesc răsplata.

Faceți o regulă: “cetățeanul de onoare” să NU fi fost implicat în campania electorală a primarului care îi acordă distincția. Atunci vin și eu. Am și semnat hârtia!

Faceți VAR ⚽️ pentru titlurile de cetățean de onoare din orașele românești și verificați câți dintre cei recompensați de primari i-au susținut politic în campania electorală! Cei care au aplaudat, au apărut în fotografii, postări sau articole alături de un primar să NU primească în timpul mandatului acelui primar, o distincție din partea lui.

E o minimă dovadă de fair-play! Până n-o veți face, n-am nevoie de răsplata asta! Pentru că dacă răsplătești cu banane, vei avea angajați maimuțe”, a transmis prezentatorul.

Mesaj suplimentar în secțiunea de comentarii

Ulterior publicării mesajului, Dan Negru a revenit în secțiunea de comentarii, unde a spus că numărul mare de reacții primite poate fi privit ca o susținere pentru modificarea regulamentului privind acordarea titlurilor onorifice.

„Considerați numărul uriaș de likeuri ca pe o petiție oficială care vă cere să validați legea ca un cetățean de onoare să nu fi fost implicat în campania electorală a primarului care îi acorda distincția! Altfel, aveți incompatibilități.”

Virgil Ianțu l-a ironizat pe Dan Negru

Virgil Ianțu a primit titlul după ce în urmă cu aproximativ două săptămâni primarul Dominic Fritz a propus Consiliului Local acordarea acestei distincții pentru șase personalități, printre care și prezentatorul emisiunii „Câștigă România!”.

La scurt timp, consilierii PNL Timiș au venit cu propriile propuneri, printre care Dan Negru și Cristian Chivu.

„Mulțumesc, dar nu merit. Nu am susținut niciodată vreun proiect sau vreun om politic. Astfel de distincții sunt, de obicei, recompense politice acordate celor aflați în viață. Poate mă înșel, nu știu. (…) Nu mă pricep la chestii politice. Și NU mi-ar plăcea. Așa că răsplata prin insigne e insignifiantă. Dar mă onorează gândul. Mulțumesc!”, a scris Dan Negru pe contul de socializare.

Atunci când a urcat pe scenă să își ridice premiul, luni, 4 august, Virgil Ianțu și-a ironizat colegul de breaslă, în stilu-i caracteristic.

„Dragii mei, nu e un moment foarte ușor pentru cine ajunge în această poziție, în această postură. Vreau pentru început să mulțumesc Consiliului Local, să mulțumesc Primăriei, domnului primar, dar să știți că refuz să consider că premiul acesta sau acest titlu este doar al meu. V-ați speriat puțin, știu. Eu măcar am calitatea să pot refuza. Alții refuză ce nu li s-a propus”, a spus Virgil Ianțu.

Primarul Dominic Fritz a subliniat că distincția i-a fost acordată lui Virgil Ianțu „pentru contribuția remarcabilă la promovarea valorilor și imaginii orașului, printr-o activitate culturală și mediatică ce a adus Timișoara în atenția publicului cu profesionalism, respect și atașament”.

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