Radu se bucură de cele mai frumoase locuri de pe insulă, creând amintiri memorabile, dar dorul de familie este foarte mare.

Adela Popescu și cei trei copii îi lipsesc, astfel că fiecare plecare este o adevărată provocare pentru el. Radu Vâlcan și soția lui au o relație extrem de strânsă și nu puține au fost momentele în care aceasta a luat copiii și a mers în Thailanda la soțul ei, cât timp acesta filma pentru emisiunea de la Antena 1.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Insula iubirii, sezonul opt, este mai mult decât opt. Este o parte din viața mea. Aici m-a sugrumat dorul. Dorul de jumătatea mea. Apoi, de la an la an, la fel, dorul de ea și de copil, de copii. Am învățat să rabd, am dat voie dorului să mă domine. Am devenit, eu și dorul, confidenți. Am plâns, am râs, ne-am străduit să trecem cu bine peste distanță, perioadă… dor.

Ce ușor îți este acolo, în Tailanda. Plajă, soare, nisip, exotic, îmi zic oamenii. Sunteți nebuni dacă așa credeți. Da, este soare, este plajă. Dar, peste toate astea, este DOR. De viața ta, de aproape.

Recomandări Deficienţă majoră de securitate la mitingul lui Trump, vizat de o tentativă de asasinare. Cum sunt securizate evenimentele fostului președinte american

Încă o dată zic, felicitări celor care au participat la testul… dorului! @insulaiubirii_oficial

15 iulie! Luni!”, a scris Radu Vâlcan pe rețelele de socializare.

Ce se va întâmpla la „Insula iubirii”

O decizie fără precedent a fost luată la „Insula iubirii”, după doar câteva ore de la ajungerea cuplurilor în Thailanda, demonstrând, o dată în plus, faptul că în acest sezon, nimic nu mai este la fel. Cel mai dur test de fidelitate, ce va avea premiera luni, marţi şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1, şi-a demonstrat încă o dată dramatismul, marcând şi o premieră de-a lungul celor opt sezoane. Fără niciun anunţ în prealabil şi fără a avea nici cea mai mică bănuială, atunci când se aşteptau mai puţin, partenerii din cuplu au fost despărţiţi.

În cel de-al optulea sezon al celui mai dur test de fidelitate, Insula le-a demonstrat din prima celor cinci cupluri cât poate fi de surprinzătoare. Fără a avea nici cea mai mică bănuială asupra a ceea ce avea să se întâmple curând, cele mai multe dintre partenerele din cuplu nici nu au apucat să îşi sărute partenerii în semn de rămas-bun, astfel că anunţul lui Radu Vâlcan le-a lăsat de-a dreptul fără cuvinte.

„Dragile mele, de acum începe testul vostru aici, pe Insula Iubirii! A sosit momentul să faceţi cunoştinţă cu vila în care veţi locui următoarele 21 de zile, dar nu singure, nu cu partenerii voştri, ci alături de ispite!”, le-a dezvăluit Radu. Astfel, cel mai fierbinte reality show şi-a arătat încă o dată adevărata faţă: paradisul în care emoţiile ating cote ameţitoare, fiecare relaţie riscă în orice clipă „să ia foc” şi adevărul iese la iveală întotdeauna!

Urmărește-ne pe Google News