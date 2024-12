De opt ani, cântărețul Speak are o relație cu Cristina Ștefania, dansatoarea care acum are și o carieră de succes în muzică. Chiar azi, pe 25 decembrie, ea a împlinit 28 de ani, iar din partea iubitului ei celebru a primit o urare publică pe rețelele de socializare.

După petrecerea pe care a avut-o de ziua ei, la care au participat toți prietenii, Cristina Ștefania a fost surprinsă de mesajul lui Speak. El a distribuit câteva fotografii de la petrecerea ei și a transmis: „Cum să descrii o zi atât de specială?

E ziua celei mai creative, frumoase și iubitoare femei din viața mea… și a singurei persoane care poate transforma cea mai urâtă zi într-una memorabilă. Așa îmi trăiesc eu viața de 8 ani! La mulți ani, șoricel frumos! Te iubesc!”, a fost mesajul lui Speak, care a primit nenumărate aprecieri din partea fanilor pe Facebook.

„Ce înseamnă să fii într-o relație frumoasă unde cresc și evoluează împreună! Frumoși! La mulți ani!”, „Să-ți iubești mereu șoricelul!!! Sunteți faini împreună!!! Să vă bucurați de viață și fiți mereu împreună!🍀LMA, Ștefania!!!”, „Cât de mult contează să ai persoana potrivită lângă tine…pur și simplu sunteți ca două flori amândoi. Sunteți minunați și nu pot spune decât că vă admir tare, tare mult și că vă doresc multă sănătate și viață lungă împreună. LA MULȚI ANI! ❤️❤️❤️💖🥰🎉🥳”.

Cristina Ștefania nu poartă inelul de logodnă

Speak a cerut-o în căsătorie pe Cristina Ștefania, dar artista a explicat că inelul de logodnă este extrem de special și delicat, iar ea a ales să îl poarte doar la ocazii speciale pentru a-l proteja. Ștefania a fost văzută de mai multe ori fără bijuterie, astfel că mulți se grăbiseră să creadă că între ei ar exista probleme. „Are pietricele foarte mici. 72 de diamante mai exact. Îmi cad foarte des. Toată lumea mă întreabă de ce nu port inelul. Pentru mine e un inel foarte special și de vreo șapte ori l-am dus să-mi pună pietricelele înapoi. Am zis că nu-l mai port zi de zi, doar la ocazii speciale.”, a mărturisit Ștefania în cadrul podcastului moderat de Giulia și Vlad Huidu.

Reacția lui Speak când a fost întrebat dacă ar înșela-o pe Ștefania

Artistul a fost întrebat dacă ar putea să reziste 21 de zile fără să calce strâmb, în cazul în care ar participa cu Ștefania la „Insula iubirii”. Răspunsul lui Speak a venit imediat și a demonstrat loialitatea pe care o are față de partenera lui. „Pe noi nu ne-ar alege. Dar dacă aș putea eu să nu calc strâmb? Oricând. Adu-mi mie cea mai frumoasă femeie din lumea asta, dezbrăcată, aici, nu se întâmplă nimic. Că nu mai e despre asta. Gata, le-am făcut pe toate!”

Speak este implicat în foarte multe proiecte și cu greu mai face față. Deși are foarte mult de muncă, artistul nu se plânge deloc și este recunoscător pentru succesul pe care îl are. „Real, mă gândesc în ce m-am băgat. Noi am făcut asta la o caterincă, la o joacă. El m-a invitat pe un grup unde sunt foarte mulți băieți și comentau, mai rău ca babele, l-am sunat și i-am propus să filmăm asta.

Noi n-aveam niciun acord de la Antene, de la trustul Intact, i-am sunat pe oameni să îi întrebăm dacă putem să folosim imaginile. Când am văzut hype-ul cu toată lumea, mai fiartă decât noi, zic «în ce ne-am băgat?». Pentru mine oricum e mult. Sunt 5 zile pe săptămână numai cu Insula iubirii”, a spus Speak pentru sursa mai sus-menționată.

