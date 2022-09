Timp de trei ani, Ana Odagiu a fost singură, nu a avut iubit. „Până acum ne plângeam și eu, și Monica (n.r. – sora ei) că suntem singure. Eu am intrat într-o relație acum. Am așteptări mari, pentru că el a venit după o perioadă destul de lungă a mea în care am fost singură. Sunt 3 ani deja de când eu sunt singură. Și acum s-a întâmplat, dar fiind foarte la început nu îmi vine să vorbesc despre asta, pentru că nu știu ce se va întâmpla. O luăm ușor”, a declarat Ana Odagiu, care a împlinit o lună de relație cu Conrad Mericoffer.

„Am împlinit o lună. Deci este foarte fragedă toată treaba. Este actor. Deși toți prietenii mei spun, mamă, să nu vă luați actrițe, eu întotdeauna mi-am dorit un actor. Eu cu actorii comunic într-un fel, avem aceleași probleme, aceleași măcinări, este adevărat că orgoliile sunt cât casa. Se discută care este mai talentat, care nu.

Avem chestia asta, din cauza acestui ego pe care actorii îl au ușor mai dezvoltat, dar eu pot să duc și treaba asta atât timp cât vorbim aceeași limbă, și sunt pentru asta, pentru a avea același limbaj cu partenerul. Și la noi se întâmplă, dar ți-am zis, este prima lună. Vom vedea”, a mai precizat actrița.

Cei doi îndrăgostiți se cunosc de mulți ani, însă recent s-au întâlnit și s-au apropiat mult, încât au devenit iubiți. „Ne știm de mult timp, dar acum s-a întâmplat să fie întâlnirea. Și chiar mă gândeam că este bine că s-a întâmplat mai târziu, deși ne cunoaștem de mulți ani. Pentru că ăsta cred că a fost momentul (n.r. – nostru).

Și el a trecut prin niște lucruri, și eu am trecut prin foarte multe lucruri și cumva parcă este întâlnirea de maturitate”, a mai adăugat Ana Odagiu, care spune că în cei trei ani în care a fost singură a avut multe de învățat.

E oare vindecată și pregătită să iubească? „Sunt cu bagajul după mine, evident. Dar ca noi toți, nu e… nu îmi este frică să recunosc. Eu s-ar putea să am mai mult decât alții, dar, având 3 ani de singurătate, eu chiar mi-am curățat multe lucruri și cumva, pentru mine, relația asta este o provocare să văd ce am învățat în toți anii ăștia.

Ce am curățat cu adevărat. Că așa este simplu să fii singur și să zici mamă ce m-am echilibrat. Dar intră într-o relație, vezi, funcționezi? De aceea simt că ne-am găsit la un moment foarte bun. Cel puțin el pe mine m-a găsit într-un moment foarte bun”, a mai declarat artista pentru fanatik.ro.

Conrad este actor, a fost însurat și joacă în serialul „Adela” de la Antena 1. De altfel, el este cel care a participat și în serialele „Fructul Oprit” sau „Sacrificiul”. Timp de șapte ani a fost căsătorit cu actrița Vichi Răileanu, dar în 2019 au divorțat. Cei doi au împreună un băiețel, pe Carol.

