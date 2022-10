Libertatea: Cum te-ai cunoscut cu Elena? De curând v-ați căsătorit.

Bubu Cernea: Cu Elena m-am cunoscut în anul 2017, veneam dintr-un weekend în care avusesem concert în Barcelona, cu INNA și după un alt concert, în România, la Bistrița, cu Alina Eremia. Era într-o zi de luni în care, după concertul de la Bistrița, am zburat foarte devreme din Cluj pentru a ajunge la un radio să cântăm piesa Cosmos, cu Irina Rimes.

Elena atunci era Project Managerul Irinei Rimes și atunci a fost prima dată când am cunoscut-o. În momentul în care a intrat pe ușă eu m-am pierdut cu totul și nu m-am mai putut concentra la nimic, a fost (știu, clișeu), dar chiar a fost dragoste la prima vedere, o voce din capul meu mi-a spus: EA E!!!!!. Atunci m-am ridicat de la tobe (repet, nu o văzusem niciodată, nu mă văzuse niciodată) și m-am dus la ea și i-am spus: Bună, eu sunt Bubu Cernea, ești incredibil de frumoasă, tu vei fi soția mea. O nebunie!

Am ajuns în punctul în care ea este totul pentru mine și nu mă văd făcând nimic fără să o am pe ea alături. O iubesc enorm de mult.

A rămas mască, evident că a râs și a zis: mda, bine. În fine, și a început cursa pentru cucerire, care a durat aproape 6-7 luni. Abia după aceste luni am început să ne tatonăm și, culmea, de ziua mea, în ianuarie 2018, am început să ieșim și să începem aventura vieții noastre de care mă bucur enorm în fiecare zi. Am ajuns în punctul în care ea este totul pentru mine și nu mă văd făcând nimic fără să o am pe ea alături. O iubesc enorm de mult.

Recomandări Cum am reușit să prind curaj pentru a înfrunta un Armagedon nuclear

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

– Cum ți-ai dat seama că ea e sufletul tău pereche? Cererea în căsătorie a fost una emoționantă?

– Pur și simplu am știut, nu am cuvinte, de-atunci, de la radio, de când a intrat pe ușă, am știut. Nu știu, Dumnezeu mi-a scos-o în cale într-un final. Cererea în căsătorie, da, a fost foarte emoționantă pentru amândoi. S-a întâmplat la hotelul Aurelius Împăratul Romanilor, din Poiana Brașov, într-un igloo, lângă lacul care era înghețat. Și pe această cale vreau să îi mulțumesc din tot sufletul bunului meu prieten Relu Munteanu, care m-a ajutat foarte mult cu toate pregătirile acestui moment frumos.

Îmi aduc aminte că eram foarte nerăbdător să îi văd reacția și să pun întrebarea și eram la fel de curios cum voi specula momentul pentru că, teoretic, eram la o cină, dar a fost foarte frumos și când s-a așteptat mai puțin, pac, am căzut în genunchi și am pus întrebarea: Vrei să fii soția mea? Și asta a fost, am plâns amândoi fiind și cu finii noștri, Ana Vera și Alex Mihailov care ne-au fost alături în acest moment special și ne-am distrat până dimineața.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV. Ai Weiwei, unul dintre cei mai cunoscuți disidenți chinezi: „În condițiile capitalismului actual, natura este în declin la nivel global”

– Ce planuri aveți împreună? Vă gândiți la o casă mai mare, la un copil?

– Avem multe planuri, Elena de doi ani și-a început cariera de actriță și joacă în serial și pregătește și alte proiecte ulterioare, iar împreună punem la cale mai multe planuri pe care lumea le va descoperi în viitorul apropiat. Momentan, suntem bine cum suntem și lăsăm lucrurile să curgă de la sine, așa am făcut și până acum și ne este tare bine.

– Pentru ce ești recunoscător astăzi?

– Sunt recunoscător pentru tot ce am, pentru Elena, pentru oamenii de care sunt înconjurat, pentru prietenii mei, pentru muzică, pentru „Vocea României”, pentru drumuri, pentru concerte, pentru public, pentru absolut tot. Sunt tare curios cum vor evolua lucrurile în viitor și abia aștept să văd ce ne va rezerva viața în continuare.

Acum, Bubu Cernea este baterist, dar și producător muzical la „Vocea României”, la PRO TV.

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Bomba ANULUI! Dana Budeanu, NUNTA SECRETĂ pe Coasta de Azur. ROCHIA de mireasă aleasă pentru eveniment

Viva.ro S-a aflat de ce a plecat Mihai Bendeac de la iUmor! Delia l-a dat de gol: 'Nu a mai vrut să vină pentru că...'

Observatornews.ro A plătit 275.000 euro pe un apartament cu 3 camere într-o zonă de lux a Capitalei. Câțiva ani mai târziu a început coșmarul pentru ea

Știrileprotv.ro Descoperire uluitoare în Turnu Severin. Ce au găsit arheologii care căutau vestigii lângă podul lui Traian

FANATIK.RO Katarina, fiica vitregă a lui Andrei Gheorghe, după ce a rămas orfană de ambii părinți și depresie: „N-ai cum să treci peste”

Orangesport.ro Fiica îşi învinovăţeşte tatăl celebru în România pentru ocupaţia controversată pe care o are: "Fac orice pentru bani. El m-a determinat să fac"

HOROSCOP Horoscop 18 octombrie 2022. Racii vor multe și acum, nu mâine sau poimâine. Vor garanții, siguranța zilei de mâine, avantaje cât mai mari

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm