El prezintă de luni până vineri emisiunea „La Măruță”, la PRO TV, iar seara moderează unele evenimente private. Ea, în schimb, are cântări aproape în fiecare weekend, susține ori concerte, ori performează la nunți, botezuri sau alte petreceri. Astfel, Cătălin Măruță și Andra au programe încărcate, dar mereu își fac timp pentru ei, pentru familia lor.

„Indiferent cât de ocupați am fi, indiferent cât de departe am fi unul de celălalt într-un weekend, facem tot ce este posibil să ajungem acasă. Dimineața, la ora 7.30, ducem împreună copiii la școală. Andra poate are mai mult timp după-amiaza cu ei, eu, poate în weekend, când ea are evenimente. Așa că, întotdeauna găsim timp”, a recunoscut Cătălin Măruță, care a încercat să meargă în unele vacanțe doar cu Andra, fără copii.

„Nu a fost foarte ușor. Pentru că ești într-o vacanță în care te duci pe timp scurt, pe short time și te duci trei zile și te gândești doar dacă copiii sunt bine «Da, ei ce or face, da hai să îi sunăm», și atunci… numai vacanță nu e. Oricum, parcă nu prea mai poți vedea vacanța fără ei, fără copii. Și sunt destul de independenți și ei”, a mai zis el.

Întrebat cum e căsnicia lor acum, după 14 ani de când au devenit soț și soție, Cătălin Măruță a recunoscut că ai formează un cuplu ca oricare altul, sunt fericiți, dar uneori mai au și divergențe. „Suntem absolut exact ca orice familie care poate citește materialul ăsta. Și la noi există discuții, și la noi există discuții în contradictoriu.

Important este să comunici cu omul de lângă tine și să vrei să faci echipă cu omul ăla. Și să fii împreună cu el și să mergi înainte cu el. Cred că… comunicarea, respectul, iubirea, toate astea sunt foarte importante”, a mai zis el pentru viva.ro.

Cătălin Măruță și Andra au împreuă doi copii, pe David și pe Eva.

