Cornelia și Lupu Rednic dezvăluie că se iubesc la fel ca în prima zi de relație. Cântăreața a mărturisit cum reușește să mențină armonia în relația de cuplu. „Uneori e ușor, alteori e greu. Cheia este respectul, cât ești tu de dispus să îl înțelegi și tolerezi pe celălalt, pentru că vrem, nu vrem, suntem foarte diferiți cu toții și nu trebuie să avem tot timpul dreptate, un cuvânt”, a explicat artista, conform wowbiz.ro.

„Dacă vrei să faci ceva și pleci de jos, cum am plecat noi, nu am avut moșteniri, trebuie să muncești”

„Ego-ul foarte mare nu își are locul într-un cuplu, nici într-o relație de prietenie nu își are locul. E important să știi să ierți, să îți dorești să fii acolo, pentru că e foarte simplu să nu fii și e foarte greu să fii. Nu e ușor. O căsnicie e ca o școală de viață, pentru că te învață multe lucruri, treci prin foarte multe.

Dacă vrei să faci ceva și pleci de jos, cum am plecat noi, nu am avut moșteniri, nu suntem din oameni săraci, dar nu am fost nici de bogați și atunci a trebuit să muncim pentru tot ce am făcut.

Când muncești, asta presupune nervi, foarte multă oboseală, să îi treci celuilalt cu vederea poate o zi proastă, dar să știi că amândoi vreți să trageți la aceeași căruță, asta este cel mai important. Îți asumi o responsabilitate”, a mai explicat Cornelia Rednic.

Recomandări Una dintre cele mai bătăioase ziariste din România a răbufnit: „Hoțiile din trecut s-au prescris. Cele din viitor sunt acum legalizate prin noua OUG 13”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Și Lupu Rednic a declarat cum e mariajul cu soția Cornelia după atâția ani de zile. „Peste 30 de ani de căsătorie, ce să fac. Îmi vine să râd, dar nu pot. Am avut răbdare. Dacă știi că cu acel om de lângă tine ai parcurs acel drum fain, cu obstacole, cu mari greutăți când ajungi la o ceartă.

Suntem căsătoriți de peste 30 de ani și ne certăm constructiv, dar niciodată nu ne-am spus un cuvânt care nu e la locul lui unul altuia. Asta e foarte important. Niciodată.

Trebuie să ții seama de drumul parcurs, cu acele greutăți și când ajungi la o ceartă nu zici imediat că te desparți. Trebuie să apreciezi omul de lângă tine, să știi să îl tolerezi și trebuie să știi să ierți”, a adăugat artistul.

De ce Cornelia Rednic și soțul ei nu au copii

Artista a dezvăluit motivul pentru care ea și soțul ei nu au devenit niciodată părinți. Cei doi și-au dedicat timpul carierei, iar acest lucru le-a adus satisfacţii în ceea ce priveşte situaţia financiară.

Recomandări Avem documente din interiorul Eurohold Bulgaria: cu 555 de milioane de lei încasați de la români, Euroins a transferat active în propriul grup de la Sofia, înainte de insolvență! Totalul mutat în două zile, sub ochii statului româ

„Hai să lămurim odată pentru totdeauna. Am ales să nu facem copii pentru că suntem foarte mult timp plecați. Nu faci copii cu gândul sa-i ai la bătrânețe. Dacă facem un copil, doi copii, nu o să ne putem ocupa de ei”, a declarat cunoscuta artistă, potrivit Cancan.

GSP.RO După un divorț dureros, a părăsit România împreună cu cei doi copii. Au trecut 7 ani de atunci, s-a recăsătorit, acum se bucură de o viaţă de lux

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Imagini CUMPLITE cu soţia lui Rudel Obreja! Cum a fost surprinsă Antonia după moartea fostului pugilist! FOTO

Viva.ro S-a aflat! Ce pensie are Miron Cozma. Mulți pensionari din România nu îndrăznesc să viseze la această sumă

Observatornews.ro Ce pensie va avea un român cu 4.000 de lei salariu, după 35 de ani de muncă

Știrileprotv.ro Povestea fetei din Galați care s-a sinucis după ce a fost victima metodei Loverboy. A fost dusă să se prostitueze în Germania

FANATIK.RO Dinu Maxer, adevărul despre presupusa infidelitate din căsnicia cu Deea: ”Suntem amândoi singuri”

Orangesport.ro FOTO | Ce făcea acest tânăr într-o parcare. Trecătorii au fost şocaţi când au văzut ce face şi cine este

Unica.ro Adevărul din spatele divorțului dintre Deea și Dinu Maxer. Apropiații cuplului dau detalii din spatele ușilor închise

HOROSCOP Horoscop 29 martie 2023. Peștii sunt foarte activi și dornici de emancipare, poate chiar caută să aducă un pic de lux în existența lor

PUBLICITATE Colecția de denim. Ce jeanși sunt potriviți pentru silueta ta