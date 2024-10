Octavia Geamănu și Marian Ionescu s-au căsătorit civil în 2015, iar în 2020 au făcut cununia religioasă. Cu toate acestea, ei sunt împreună de 17 ani, timp în care au devenit și părinții unui băiețel, ai lui Andrei, care e pasionat de hochei, dar și de muzică.

Zilele trecute, fericitul cuplu a sărbătorit cea de șaptesprezecea aniversare în centrul Bucureștiului, la Ateneului Român. Acolo au avut o întâlnire Octavia Geamănu și Marian Ionescu și tot acolo l-au dus pe băiețelul lor acum.

Pe Facebook, vedeta a marcat ziua cu un mesaj special, dar și cu o poză de familie. „Noi ne simțim că-n urmă cu 17 ani când ne-am așezat într-o plimbare pe-aceste scări din față Ateneului. Doar Andrei ne face să realizăm că timpul trece… Altfel, nu știu cum, prin ce vraja am rămas cam la fel că atunci când era tot o zi de toamna că la-nceputul verii… Să fiți iubiți de cei spre care sufletele va cheamă! Gânduri bune!”, a transmis vedeta.

Fanii au remarcat postarea și au și felicitat-o. „O familie frumoasă!!”, „Multă sănătate, sunteți minunați!”, „O familie frumoasă, atât la chip, cât și la sufle . Fericirea are chipul vostru. Fiți binecuvântați oameni frumoși”.

Octavia Geamănu și Marian Ionescu dorm separat

În 2022 s-a aflat că Octavia Geamănu și Marian Ionescu au dormitoare separate. „Noi, ai casei, avem fiecare spațiul nostru. Marian are dormitorul lui, iar acesta este dormitorul meu, cu baia mea… spațiul meu personal.

La etaj, este atelierul de pictură al lui Marian și dormitorul lui Andrei. Andrei mi-a zis că, atunci când o să crească, spațiul acela va fi doar pentru el și musafirii lui”, a mai zis Octavia Geamănu pentru OK! Magazine.

Ulterior, pentru Playtech soții nu s-au ferit să recunoască că dorm separat. „Păi omul a fost de acord. Dacă noi suntem identici, noi doi gândim la fel, simțim la fel, că tot au scos ei de curând un single cu Lidia”, a declarat soția lui Marian Ionescu.

„Dintotdeauna am dormit separat. Eu am dormit singură de când mă știu. Nici măcar cu Andrei nu am dormit. Fiecare cu camera lui”, a mai explicat Octavia Geamănu.

Decizia de a dormi separat nu au luat-o de curând, ei dintotdeauna au procedat așa, fiecare cu dormitorul lui. Octavia Geamănu are un anumit program, în ultima perioadă nici nu se mai odihnește bine, așa că se trezește pe timpul nopții și nu ar vrea să-și deranjeze partenerul. „Eu țin foarte mult la spațiul meu, la libertatea mea. Somnul este sfânt pentru mine. Plus că, în ultimele luni, eu nu mai dorm cum trebuie. Dorm haotic, mă trezesc pe la 3.00 dimineața, pe la 4.00 fac pilates. Chiar nu vreau să se chinuie cineva lângă mine că nu pot eu să dorm.

Plus că mi se pare groaznic să stai să te foiești și să nu îl deranjezi pe celălalt și poate omul sforăie și poate te enervezi. Decât să mă trezesc dimineața nervoasă că nu am dormit, mai bine să mă trezesc fericită și îndrăgostită”, a mai declarat Octavia Geamănu pentru playtech.ro.

