Otilia Bilionera, în vârstă de 33 de ani, a primit o veste care i-a zdruncinat unul dintre cele mai mari visuri. După ce a vorbit în repetate rânduri despre dorința profundă de a deveni mamă, artista a mers la un control medical de rutină, iar diagnosticul primit i-a schimbat complet planurile.

La scurt timp după ce s-a căsătorit, anul trecut, cu alesul inimii sale, Otilia părea pregătită să înceapă un nou capitol în viața personală. Spunea adesea că se vede mamă și că își dorește o familie numeroasă. Însă realitatea a fost diferită de ceea ce își imaginase.

Diagnosticul care i-a dat planurile peste cap

În urma investigațiilor medicale, artista a aflat că suferă de sindromul ovarelor polichistice rezistente, o afecțiune care, în cazul ei, nu poate fi tratată și care o împiedică să obțină o sarcină pe cale naturală.

Vestea a fost una greu de digerat, mai ales în contextul în care își făcuse deja planuri clare pentru viitorul apropiat. Sindromul ovarelor polichistice este o tulburare hormonală frecvent întâlnită în rândul femeilor aflate la vârsta fertilă, însă formele rezistente pot complica semnificativ procesul de concepție.

„Tocmai am aflat că am sindromul ovarelor polichistice și la mine nu se mai poate. Am fost la medici și mi-au spus că nu există tratament la mine, pentru această problemă, pentru că am sindromul ovarelor polichistice rezistente, chiar dacă aș face tratament, ar fi degeaba. Singura variantă ar fi in vitro. E sigura soluție să avem copii.

Vrem să facem asta anul ăsta, să vedem cum decurge. Până în 35 de ani mai ai șanse, dar după, nu se mai poate. Pe lângă asta, vine și cu alte probleme, rezistență la insulină, ai riscul să devii obez, eu am grijă mereu și ce mănânc, să nu-mi facă spike glicemic, fac sală. Sper să fie bine, eu mi-aș dori băieți, nu vreau fete, doar băieți, sunt mai ușor de crescut. Fetele necesită prea multă atenție și un stres pe care nu mi-l doresc, a declarat Otilia Bilionera pentru cancan.ro.

Otilia Bilionera nu renunță la visul de a deveni mamă

Chiar dacă diagnosticul a fost o lovitură dură, Otilia nu se lasă doborâtă. Artista și soțul ei sunt hotărâți să apeleze la proceduri alternative care să îi ajute să își îndeplinească dorința de a deveni părinți.

Ea a mărturisit că anul acesta își dorește să facă pașii necesari pentru a-și împlini visul, demonstrând că optimismul și determinarea sunt mai puternice decât obstacolele medicale.

Mai mult, Otilia a spus că și-ar dori, dacă va fi posibil, să aibă băieți, glumind că fetele sunt mai greu de crescut.

