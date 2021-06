Diana Dumitrescu este de aproape trei ani soţia unui om de afaceri şi de aproape doi ani mama unui băieţel pe nume Carol Anton.

Diana a traversat în trecut episoade depresive, amplificate de separarea de fostul soţ, Ducu Ion. Diana Dumitrescu a mărturisit la „Vorbeşte lumea” că a avut nevoie de ajutor pentru a depăşi experienţa.

„Eu am fost norocoasă pentru că nu am ajuns în depresie, dar am trecut printr-un episod depresiv, stări depresive.

(…) A fost o etapă foarte grea în viaţa mea. Foarte multe lucruri s-au întâmplat atunci. Am început să fac terapie din 2012, pentru că semnele unei depresii se vedeau, deşi nu le ştiam, existau şi cumva faptul că eu am continuat să fac terapie m-a ajutat să nu ajung acolo”, a declarat actriţa.

„Episodul a fost foarte greu. În 2013 am divorţat şi cel mai greu mi-a fost în 2014, pentru că îţi ia ceva timp să te vindeci, să-ţi găseşti o stabilitate, să-ţi găseşti drumul în viaţă.

Viaţa mea s-a schimbat atunci cu totul şi a fost un dezechilibru foarte mare pentru mine. Terapia a încercat să mă înveţe cum să trăiesc din nou”, a mai spus Diana Dumitrescu.

