Diana Dumitrescu, despre sarcină: „Sper să o duc până la termen, să nu nasc prematur”

Diana Dumitrescu este însărcinată și urmează să devină mămică pentru prima oară. Vedeta a fost invitată la emisiunea pe care Teo Trandafir o prezintă la Kanal D, unde a făcut declarații despre cum se simte.

„Ultima oară când am fost la ecografie mi-au spus că este copilul foarte mare… Eu am avut 3, 6 kilograme şi am fost mare. Eu sper să duc sarcina până la termen, să nu nasc prematur. Probabil o să fie mare, vedem cum o să fie. E greuţ. Apasă foarte tare îmi anumite locuri. Mă loveşte destul de tare”, a declarat Diana Dumitrescu.

„Deocamdată nu prea mai am voie să fac nimic. Mă aplec foarte greu, nu am voie să mă plimb. Am fost acum la Lisabona şi am zis măcar aşa puţin să mă plimb. Am mers foarte puţin pe jos…

… Am momente când mă trezesc foarte nervoasă şi simt aşa că aş bate pe cineva”, a adăugat vedeta.