Amalia Enache, prezentatoarea Știrilor Pro TV, a dezvăluit pentru UNICA, trucurile care o ajută să își păstreze silueta de invidiat.

„Păstrez măsura și aplic aceste trucuri despre care am aflat recent și anume salată înainte de fiecare masă, care e așa ca un fel de pansament și nu lasă glucoza să ia viteză spre sânge. O dată pe zi beau înainte de masa de prânz un pahar cu oțet de mere.

Păstrez regula a maximum 3 mese cu nimic între mese și a porțiilor mai minimaliste. În rest mănânc de toate. Pauza între mese este cam de 5-6 ore și rezist, nu am nicio problemă”, a declarat, pentru UNICA.ro, Amalia Enache.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Am citit foarte mult, nu am fost niciodată în viața mea la un nutriționist să-mi facă o dietă personalizată, dar recent a fost Jessie Inchauspe, supranumită regina glucozei, în România, la o conferință. Am cunoscut-o, am stat de vorbă cu ea, i-am citit cartea Revoluția glucozei”, a mai spus ea.

Recomandări RĂMÂNE CUM A STABILIT. Instruit de Klaus Iohannis, biroul de presă al preşedinţiei vorbeşte despre costul turneului african: E secret!

Detalii neștiute despre tatăl fetei sale

Amalia Enache, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV, a fost mereu discretă cu viața sa personală. Vedeta de la PRO TV a vorbit într-un interviu pentru okmagazine.ro despre tatăl fetiței sale.

Prezentatoarea TV are o fetiță pe nume Alma, care are 7 ani și este cea mai mare bucurie a ei. Amalia Enache a fost extrem de discretă de-a lungul anilor cu viața sa personală și niciodată nu s-a afișat alături de bărbatul cu care a făcut un copil. În schimb, vedeta de la PRO TV a dezvăluit recent cu ce se ocupă acesta.

„Cine este tatăl Almei?” a fost întrebarea care a stat mereu pe buzele fanilor Amaliei Enache. Într-un interviu pentru OK! Magazine, prezentatoarea a dat câteva detalii despre bărbatul cu care are un copil. Acesta nu este persoană publică și nu și-a dorit niciodată să fie în lumina reflectoarelor.

„Tatăl ei nu e o persoană publică. E un român care lucrează în domeniul cinematografiei și are șansa de-a trăi în diverse colțuri din lumea asta.

Noi suntem acum foarte buni prieteni și într-o relație excelentă de creștere a Almei. În continuare, am convingerea că el este cel mai bun tată din lume și asta poate să ți-o confirme și Alma”, a spus Amalia Enache.

Urmărește-ne pe Google News