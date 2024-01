„Faptul că m-am lăsat de fumat s-a întâmplat într-un moment crucial al vieții mele, când am făcut infarct și, să fiu sincer, nu am simțit nicio nevoie să mai fumez după acest episod, poate și pentru că medicii care m-au tratat mi-au pus niște plasturi cu nicotină care, probabil, m-au ajutat.

Să fiu sincer, nu am mai simțit nevoia să fumez, nu că mi-a fost frică sau m-am speriat – nu de aceea m-am lăsat, ci pentru că nu am mai simțit absolut deloc nevoia să fumez. N-am avut ulterior vreo problemă legată de gest, sevraj sau lucruri de genul acesta.

Nu mai mănânc pâine, în primul rând, nu mai mănânc dulciuri. Până acum, aveam obiceiul, noaptea, să dau iama în dulapul cu dulciuri – nu mai fac asta.

La ora 17.00 este ultima masă – ceva piept de curcan cu salată sau ceva ușor, un iaurt grecesc cu brânză de vaci. A doua zi încep să mănânc pe la 12.00-13.00, așa că există un fasting – nu știu dacă este exact ca la carte. Seara, dacă mi se face îngrozitor de foame, mănânc, pe la 20.00, un măr, dar atât.

Cafea beau dimineața, la PRO TV. Și dacă merg seara la serviciu, mai beau și atunci, dar nu mai fac exces. Nu am cheat-day și nici nu există mâncăruri la care să nu pot renunța, ba chiar am renunțat la foarte multe dintre mâncărurile la care pofteam pe vremuri. Nu mai am niciun fel de problemă, mănânc doar ce mi s-a recomandat”, a declarat Busu pentru revista VIVA!

Nu are voie să facă sport

Florin Busuioc nu face sport, însă face remodelare corporală, iar rezultatele se văd deja. „Carmen Barcan, cea cu care fac remodelare corporală, mi-a spus că nu este bine să fac sport în perioada asta, în care trebuie să slăbesc, pentru că sportul face foame. Mai fac plimbări pe jos, dar atât”, a mai spus prezentatorul.

