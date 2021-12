În urmă cu ceva ani, Nuțu Cămătaru spunea că s-a iubit cu mai multe femei din showbiz. La vremea respectivă, interlopul o aduce în discuție pe Nicoleta Luciu. „N-am băut și n-am fumat niciodată! Am făcut toată viața sport, dar am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete.

Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu (…) și multe altele. Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Cum să se zică că noi aveam nevoie de prostituate, când noi eram cu cele mai frumoase fete?”, declara Nuțu Cămătaru în 2006, pentru sursa ziarul „Averea”, potrivit VIVA!

Dinu Maxer a declarat recent, că nu știe nimic despre acest episod. În continuare, cântărețul a mai precizat faptul că fostul lui parteneră ar fi trebuit să iasă pe post și să clarifice situația.

„Eu nu știu nimic despre acest episod, n-am nimic de spus. Sunt curios însă și mă întreb de ce Nicoleta nu apare să declare ceva? De ce tace?

Noi am avut o relație frumoasă, de opt ani, până în 2005. Când ne-am cunoscut era domnișoară. Ne-am despărțit cu o săptămână înainte de Paște, a fost o despărțire liniștită, apoi n-am mai avut despre ce să vorbim, Nicoleta a avut familia ei, eu, pe a mea. Nu mai vorbim de mulți ani”, a declarat Dinu Maxer, pentru Playtech.ro.

