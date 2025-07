Cântărețul a dezvăluit că lucrurile merg natural între ei, iar amândoi și-au promis ca de acum înainte, toată viața lor să fie ca o lună de miere.

„Nu pot spune că s-a schimbat ceva substanțial, doar că ne-am consolidat iubirea, purtăm verighete care ne fac să ne simțim imperial și totul merge de la sine, în doi. Vrem să fim într-o lună de miere toată viața, așa ne-am promis”, a declarat Dinu Maxer pentru Spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Luna de miere vrem să fie cu totul specială și o să plecăm în America. Vom sta ceva timp acolo, însă ce activități vom avea, cum va fi și ce vom vizita, vă vom dezvălui la întoarcere. Încă suntem în planificări. Fiind o perioadă specială, vrem să fie unică, așa cum a fost și nunta noastră”, a mai zis el.

Recent, Dinu și Magdalena s-au întors din Dubai, acolo unde au îmbinat utilul cu plăcutul. „În Dubai am fost, într-adevăr, acum la început de iulie, însă am îmbinat într-un mod armonios și foarte romantic partea profesională cu cea sentimentală. Putem spune că am început luna de miere în doi din Dubai, locul în care a și început povestea noastră de dragoste.

Recomandări Dorin Tudora, directorul CONPET, plătit cu 14.000 de euro lunar. Și-a prelungit mandatul printr-un șiretlic legal: „Nici n-am reușit să procesez informația”

Am fost la cel mai mare festival latino din Dubai: Latin Crazy Tribe, pentru care am și creat un imn, bachata “Be Crazy”, și unde Magda a susținut un workshop de bachata-acting (bachata sensual emotions), în care eu i-am fost asistent devotat și suficient de talentat.

Așa cum bine știți, noi ne susținem foarte mult pe partea profesională. Cât despre partea romantică a festivalului: am dansat la apus, ne-am dezmierdat și ne-am bucurat de piscina hotelului, bineînțeles, în pauzele dintre workshopuri și party-urile latino”, a mai spus Dinu pentru sursa citată.