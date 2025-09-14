Etapa debutează cu o cursă pe apă, desfășurată pe un lac, care aduce încă din primele momente surprize importante în clasament și incidente neașteptate pentru unele dintre echipe.

Misiune spectaculoasă în etapa a doua

Drumul către Joker le rezervă concurenților una dintre cele mai atipice și spectaculoase misiuni ale acestui sezon: călătoria cu drezina – un vehicul improvizat, realizat dintr-o platformă de lemn montată pe șine, împinsă manual sau cu ajutorul unor motoare artizanale.

Într-o zonă complet neturistică, concurenții sunt puși să transporte și să livreze produse localnicilor, însă singura cale de acces este această drezină care circulă pe o linie de cale ferată încă activă. În timp ce trenurile continuă să folosească aceeași rută, concurenții trebuie să se adapteze rapid pentru a-și îndeplini sarcina.

Tot în această etapă are loc Jocul pentru amuletă, care, de această dată, capătă forma unui spectacol de dans și muzică locală. Doar echipele calificate intră efectiv în competiție, însă toți ceilalți concurenți asistă la desfășurarea probelor și trăiesc emoțiile momentului alături de ei. Jokerul pus în joc rămâne un avantaj major în lupta pentru imunitate.

Care va fi echipa care va reuși să își asigure Jokerul și cum se vor descurca participanții într-o misiune desfășurată pe o cale ferată încă activă? Răspunsul va fi dezvăluit diseară, de la ora 20:00, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Eroilor, la Antena 1.

Prima echipă eliminată de la Asia Express 2025

Calina și Catinca Dumitrescu au fost eliminate de la Asia Express 2025. Cele două au refuzat să mai facă ultima probă și s-au plâns frecvent de condițiile din emisiune. Anda Adam și Joseph, dar și echipa formată din Alina Pușcău și Cristina Postu au fost salvați de la eliminare în cursa pentru ultima șansă.

Calina și Catinca Dumitrescu nu s-au ferit să recunoască faptul că experiența de la Asia Express a fost mult mai dificilă decât își imaginaseră. Cele două au fost nemulțumite de condițiile grele din competiție, de lipsa confortului cu care erau obișnuite și de probele solicitante care le-au scos complet din zona de confort.

„Este o aventură de supraviețuire, unde ne depășim limitele. Am fost sezoane, de exemplu cel din India, unde nu existau cazări cu WC-uri și lucrurile erau mult mai puțini igienice. (…) Doctorul este unul pentru toți, nu e personal”, a spus Irina Fodor.

„Mi s-a aprins beculețul și mi-am dat seama că cineva și-a dat-o cu figuri”, a spus Carmen Simionescu. „Este vorba despre sănătate aici. Dacă eu cădeam în aceea apă, eu mă puteam îmbolnăvi. Puteam să primim niște costume. Nu aveam nicio problemă să curăț gunoaiele, dacă aveam mănuși. (…) Mănușile nu erau prinse și au căzut pe jos. (…) Dacă pun mâna pe față și mă îmbolnăvesc?”, a spus Calina.

„Dacă știi că ai aceste probleme îți iei dezinfenctant în geantă. Puteai să mergi să te speli pe mâini la prima toaletă din drum”, a spus Irina Fodor.

