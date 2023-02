DOC, atac la adresa lui Kamara la Survivor 2023: „Nu îi permit acestui element să îmi rostească numele”. Cum s-a apărat cântărețul

În fața colegilor lui și a adversarilor din echipa Războinicilor, DOC a explicat că, de când Kamara a pășit în echipa Faimoșilor, totul s-a schimbat. Energia lui negativă și „veninul” pe care îl are l-a lăsat rece și se pare că a rugat-o pe Bianca să îl nominalizeze spre eliminare, tocmai pentru nu-i da lui Kamara această satisfacție, notează protv.ro.

Astfel, la consiliu, Bianca Patrichi l-a nominalizat pe DOC pentru eliminare, chiar dacă se înțeleg foarte bine. Astfel, Kamara nu a avut încotro și a propus-o spre eliminare pe Ada Dumitru. „În seara asta am participat la această șerpărie, în sensul în care am mers la colega mea, Bianca, și i-am spus să mă nominalizeze pe mine. De ce?

Pentru a nu mă nominaliza Kamara, de la care consider că a început tot răul acestui grup în clipa în care el a apărut cu veninul său și cu energia sa total opusă. Știam că mă va nominaliza, voiam să îi iau acest lucru de sub nas pentru că nu îi pot permite acestui element să îmi rostească numele”, a spus răstit DOC.

„Bianca m-a nominalizat pe mine. Sunt conștient de ce înseamnă această nominalizare, credeți-mă din suflet că îmi este dor de fiica mea, de nevasta mea. Aș pleca acum pe jos sau cu o canoe, înot până acasă. Foamea nu este nimic comparabil cu această durere de a fi departe de ele.

Iar să fiu parte din aceste jocuri de culise, care pe mine mă lase rece, mai mult decât rece, dezavuez acest comportament al oricărei persoane. Eu în viața mea nu am astfel de persoane. (…) Sunt conștient de poziția în care m-am pus, în același timp vreau să se noteze că vreau să rămân, să continui să lupt, dar dacă publicul consideră că sunt cel care trebuie să fie trimis acasă, eu merg cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc”, a mai zis el aseară, la consiliu.

Kamara a ascultat toate spusele colegului său DOC și a reacționat. El și-a întrebat colegii de echipă dacă sunt de acord cu spusele lui, că el a adus dezechilibrul în echipă. Faimoșii au preferat să tacă, nu au făcut declarații pe marginea acestui subiect.

Vica Blochina, DOC și Ada Dumitru, în pericol de eliminare

În seara aceasta, al patrulea Faimos va fi eliminat de la Survivor 2023. După ce Bianca Patrichi și Kamara au câștigat proba de Imunitate personală, Faimoșii au scos la iveală toate conflictele din cadrul echipei în timpul unui Consiliu de Nominalizare extrem de încărcat. Vica Blochina a fost propusă de întreaga echipă, în timp ce purtătorii de colan i-au numit pe DOC și Ada Dumitru la votul publicului.

Cel care va primi cele mai puține voturi din partea telespectatorilor emisiunii va fi trimis acasă.

Cine e DOC

Vlad Munteanu este cunoscut de către fanii săi sub numele DOC. Cântărețul activează în industria muzicală românească din anul 1997, însă s-a făcut remarcat în 1999, atunci când alături de Deliric și de Vlad Dobrescu a înființat trupa C.T.C (Controul Tehnic de Calitate), dar și primul label de muzică hip-hop: Facem Records, potrivit PRO TV.

DOC și-a lansat primul album solo în urmă cu 13 ani, în 2010, sub numele „Scăpat de sub control”. Concurentul de la Survivor România 2023 a avut mai multe colaborări de succes cu artiști precum Deliric, Vlad Dobrescu, Maximilian, Guess Who, Cabron. În anul 2015, DOC a ajuns în topurile muzicale din România, după colaborarea cu Smiley pentru piesa „Pierdut buletin”.

„Lumea care mă știe, știe că iau provocări de genul foarte în serios. Nu aveam cum să ratez asta. Am făcut sport toată viața, am făcut o grămadă… fizic nu mi se pare că o să am probleme. Dar psihici… nici nu știi, n-ai fost pus niciodată într-o astfel de situație. Nu știu ce va ieși de acolo. Sunt dispus să fiu ce o să fiu. Înțeleg că la Survivor e ceea ce numim regim comunist. Adică mâncăm toți… nimic”, a spus DOC (Vlad Munteanu) înainte de a pleca în Republica Dominicană.

