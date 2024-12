Sezonul 2 Power Couple România începe pe 13 ianuarie, fiind difuzat în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1. Printre cele nouă cupluri participate în acest sezon sunt și DOC și Anca Munteanu, care ne-au dezvăluit cum au acceptat provocarea, dar și alte detalii.

„Curiozitatea m-a făcut să accept experiența”

Libertatea: Primul reality show împreună. Ce v-a făcut să acceptați această experiență? Cât ați stat pe gânduri până să confirmați participarea?

DOC: Personal, am fost mai mult decât entuziasmat de propunere, mai ales că aveam ocazia de a nu merge singur, ci cu soția mea. Eram curios ce vom face împreună, experiența conturându-se a fi ceva special din primul sezon, pe care l-am vizionat în întregime.

Anca: Pe mine, curiozitatea m-a făcut să accept experiența, plus că sunt o fire aventuroasă de fel, îmi plac provocările. Daaar, recunosc că m-am decis și răzgândit de 100 de ori, din cauza emoțiilor și complexelor.

-Ce a însemnat pentru fiecare dintre voi să fiți departe de Eva, fetița voastră? Este prima dată când plecați amândoi, fără să puteți vorbi deloc cu ea?

DOC: Primele zile au fost dificile din acest punct de vedere, dar pe măsură ce ne adânceam în competiție, recunosc că am fost destul de detașat. Pe Eva am lăsat-o în grija bunicilor și părea ok cu situația, chiar dacă era ceva total atipic vieții cu care era obișnuită.

Anca: Mie mi-a fost mai ușor în prima săptămână, cred că a doua și a treia au fost foarte grele. Într-adevăr, pe măsură ce trecea timpul și mă gândeam că e totul ok acasă, m-am mai relaxat.

Anca Munteanu: „Eu am crezut că n-o să pot să scot trei vorbe pe gură”

-Cu ce temeri ați intrat în acest show și cât de mult s-au accentuat/diminuat odată cu primele probe?

DOC: Cred că am avut fricile uzuale: de înălțime, de necunoscut, dar cam atât. Pe măsură ce concursul a prins aripi, la fel am făcut și noi cumva, descoperind că fricile respective erau doar alinturi.

Anca: Eu am crezut că n-o să pot să scot trei vorbe pe gură, din cauza emoțiilor, de fel îmi cam pierd vocabularul când mă simt sub presiune. Cu siguranță, s-a diminuat cu timpul, după cum o să se și vadă, am vorbit încontinuu (râde).

-Cum a fost relația cu ceilalți concurenți? Vă cunoșteați cu vreunii dintre ei, înainte de începerea filmărilor?

DOC: Mă cunoșteam cu Magi, Giulia și Vlad Huidu și cu Radu Bucălae dinainte. Pe parcurs, ne-am apropiat toți de toți, fără îndoială, dar clar unele relații au fost mai puternice. Eu am rămas fan Nicu (nr – Nicu Grigore, soțul Bellei Santiago) și cu el vorbesc cel mai des.

Anca: Eu nu mă cunoșteam cu nimeni dinainte. Relația a fost bună cu toți concurenții, dar recunosc că mi-a fost destul de greu să socializez, din cauza mea, nu a lor. Am nevoie de mai mult timp până să mă conectez cu persoane noi și cred că din cauza asta.

DOC: „Am învățat cum că poți să fii un om cu responsabilități muncitorești și totuși să fii și un părinte prezent”

-Dacă priviți la relația voastră și dezvoltarea ei peste ani, care considerați că ar fi cele mai importante lucruri pe care le-ați învățat unul de la celălalt?

DOC: De la Anca, am învățat cum că poți să fii un om cu responsabilități muncitorești și totuși să fii și un părinte prezent constant, că poți să te și distrezi când mai e loc și de asta. Adaptabilitatea – asta o definește pe soția mea.

Anca: Cred că de la Vlad am învățat să trec mai repede peste supărări.

-Ce sfaturi ați avea voi pentru cei care se află la începutul unei relații? Ce ”secrete” le-ați oferi, având în vedere ce v-a ținut pe voi aproape?

DOC: Nu știu, sincer. Să spună adevărul atât unul celuilalt, cât și lor înșiși în particularul liniștii propri.

Anca: ⁠Cred că le-aș spune că nu e nimic ca-n filme. Relațiile au nevoie de muncă și compromisuri. E importantă comunicarea și rezolvarea problemelor, a frustrărilor, fără a încerca să fugi de ele sau să le ascunzi. Și de timp de calitate petrecut împreună și de niște experiențe noi, o dată la ceva timp. Toate astea presărate cu puțină iubire.

-Dacă ați scrie o carte despre relația voastră, ce nume ar avea? Și cum s-ar numi capitolul dedicat participării la Power Couple?

DOC: Eu i-aș spune „Iubire cu năbădăi „, iar capitolul l-aș numi „Două mâini ce trag cât patru”.

Anca: Cartea “Ups and downs”. Capitolul “dă mama cu biciun mine” sau dacă vreți mai serios “regăsirea”.

