DOCUMENTE. Organizatorii știau de mai bine de o săptămână că se amână concertul lui Robbie Williams, iar primăria lui Nicușor Dan aprobase deja un alt eveniment în Piața Constituției. AVEM DOVADA

Anunțul amânării festivalului făcut joi a venit după trei zile în care Libertatea a insistat cu întrebări legate de amânarea sau anularea concertelor la care erau așteptați Robbie Williams, Editors și LP.

Șefa companiei care organizează concertul a amenințat o jurnalistă Libertatea: „Îl sun pe Budeanu (Radu Budeanu, patronul ziarelor Gândul și Cancan, n.r.), mă poate ajuta cu câteva informații despre dumneavoastră”.

Pe posturile de radio, joi seara rulau în continuare reclame cu Robbie Williams pe 3 iunie la București.

Zeci de mii de fani sunt așteptați la concert.

„Summer in the City se reprogramează pentru 18 și 19 august cu superstarul Robbie Williams și cu un nou nume important care se adaugă line-upului festivalului, Jason Derulo”, începe comunicatul de presă al D&D East Entertainment, publicat joi seară pe site.

Până la anunț, în ultimele câteva zile, pe pagina de Facebook a evenimentului s-au adunat zeci de comentarii ale celor care și-au cumpărat bilete la concertul lui Robbie Williams, unul dintre artiștii din line-up. Evenimentul ar fi trebuit să aibă loc în weekendul 3-4 iunie, în Piața Constituției din București. Mai erau așteptați și LP și formația Editors, precum și Sam Smith. Ultimul anulase încă din 11 mai.

„Când aveți de gând să anunțați line-upul întreg și programul? Este absolut îngrozitor modul în care ați gestionat acest festival”, a scris cineva. „Chiar e incredibil, mai sunt două săptămâni și sunt trecuți doar patru-cinci artiști pe listă”, este un alt comentariu.

Oamenii și-au cerut banii înapoi pe biletele cumpărate. Bilete care se vând în continuare pe iabilet.ro la prețuri între 369 de lei și 1.679 de lei. Cele cumpărate până acum nu-și pierd valabilitatea și vor putea fi folosite în august.

Festivalul Summer in the City este organizat de Marcel Avram și compania D&D East Entertainment, condusă de Denisa Săndulescu, unic acționar și administrator. Nimeni dintre organizatori nu a răspuns la vreun comentariu pe pagina festivalului și nici nu a făcut vreun anunț legat de o posibilă amânare sau anulare a concertelor. La eveniment sunt așteptați zeci de mii de spectatori. La precedentul concert în București al lui Robbie, din 2015, fuseseră peste 60.000.

Aprobaseră un eveniment cu baloane

În timp ce oamenii cereau informații, organizatorii anunțaseră în prealabil Primăria că piața va fi goală în weekendul 3-4 iunie. Aceștia au trimis municipalității o „cerere de renunțare” la eveniment, în 17 mai. Informația a fost confirmată ziarului de Primăria Capitalei, prin biroul de presă.

Din documentul pe care reprezentanții instituției ni l-au citit telefonic reiese că festivalul a fost amânat pentru o dată ulterioară, încă necunoscută.

Dar PMB încheiase, din 15 mai 2023, un acord cu un alt organizator de evenimente!

Acordul întocmit pe 15 mai

În posesia ziarului a intrat un document din cadrul Primăriei Municipiului București, semnat de 17 persoane, prin care se avizează, în același loc și în aceeași perioadă, un alt eveniment. Un spectacol cu baloane cu aer cald denumit „Rise Up Bucharest On The Sky”.

Protocolul a fost semnat de organizatorul evenimentului, Asociația Club Sportiv Machineman, și mai mulți șefi din Primărie, printre care Nicușor Dan.

Acordul a fost semnat inclusiv de primarul general, Nicușor Dan

Locul e același

Dacă datele manifestației propriu-zise sunt 1-5 iunie 2023, orele stabilite sunt 10:00 – 23:00 zilnic, iar locul este parcarea din Piața Constituției. Conform informațiilor din document, amenajarea zonei ar trebui să se facă începând cu 31 mai 2023, ora 6:00.

În document se arată că, pentru organizarea evenimentului, se va restricționa traficul rutier, în perioada 31 mai 2023, ora 6:00 până pe data de 6 iunie, ora 6:00, pe banda I de circulație adiacentă Pieței Constituției și pe bd. Libertății, segmentul cuprins între bretea Finanțe și bretea Parchet.

E exact locul unde urma să se țină Summer in the City în aceeași perioadă. În document nu se vorbește despre o suprapunere cu festivalul care-l are drept cap de afiș pe Robbie Williams.

„Voi vorbi mai multe la momentul oportun”

Organizatorul evenimentului aprobat de Primărie pe 15 mai 2023, Asociația Club Sportiv Machineman, spune că este o aprobare venită „în bătaie de joc, pe ultima sută de metri”.

„Primăria a aprobat acest eveniment în ultima clipă, în bătaie de joc, cu două săptămâni înainte de data de început, deși noi am solicitat acest lucru încă din 1 ianuarie 2023.

Voi vorbi mai multe la momentul oportun”, a menționat pentru ziar Bogdan Petre, organizator.

„Se va ține, aveți răbdare, veți primi informații de la PR”

Contactată de Libertatea inițial miercuri, 24 mai, șefa firmei organizatoare, Denisa Săndulescu, a evitat să ofere un răspuns clar. „Festivalul se va ține. Aveți răbdare și veți primi informații de la PR”, a spus aceasta pentru ziar.

„Trimiteți documentele”

Confruntată joi cu răspunsul primit de la PMB, Denisa Săndulescu n-a mai dorit să discute cu ziarul. Ziariștii i-au trimis un mesaj pe WhatsApp. Săndulescu a cerut documente, pe mail, apoi a trecut la amenințări.

„Hmm, se pare că nu aveți nimic. Perfect. O să îl sun scurt pe domnul Budeanu (Radu Budeanu, patronul Cancan și Gândul, n.r.), poate mă poate ajuta cu câteva informații despre dumneavoastră”, a scris Denisa Săndulescu, după ce a cerut să trimitem întrebările pe e-mail.

Ziarul a trimis întrebările, firma le-a numit „incisive” și a îndemnat la răbdare. În acele momente publica anunțul amânării concertului.

