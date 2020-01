De Florian Gheorghe,

Pentru că a stat alături de leo Iorga zi și noapte, în cei noua ani cât s-a luptat cu boala, Paula continuă să împărtășească și acum din experiența ei celor suferinzi și chiar să-i ajute concret: ”Am dat sfaturi când mi s-au cerut, acum, dată fiind neferita situație, ofer și medicamente. Mă pun în slujba semenilor, să ajut cât depinde de mine. Cei care au nevoie, mă pot contacta pe pagina mea de Facebook”, ne-a spus soția regretatului artist.

Paula a fost trup și suflet alături de Leo Iorga în cei nouă ani de suferință, intervenții chirurgicale, chimioterapii, însoțindu-l peste tot pe mapamond, la toate clinicile unde a căutat vindecarea. Iar acum, după ce artistul nu mai este alături de ea, Paula dorește să-și dedice în continuare viața pentru a-i celebra memoria. ”Vreau, de asemenea, să continui proiectele, planurile lui Leo, tot ce ar fi dorit el, marea mea dragoste, să ducă la bun sfârșit. Domnul a vrut ca anul acesta să nu mai avem aniversarea căsătoriei aici, pe Pământ. Ultima a fost în toamna anului trecut, nunta noastră ”de perlă”. Atunci, preotul Frîncu Dragoș a înălțat pentru noi mulțumirea către Bunul Dumnezeu, pentru cei 30 de ani scurși de la cununia religioasă, la Spitalul ”Sf. Luca”, ne-a mai spus Paula, printre lacrimi.

Înmormântat lângă Mihai Eminescu

De fiecare dată când are ocazia, văduva lui Leo Iorga adoră să vorbească despre fostul ei soț și să povestească despre lucrurile care i-au legat: ”Mă duc deseori la cimitir. Nimic nu e întâmplător. Mă gândeam, la recenta aniversare a marelui Mihai Eminescu, că destinul nostru a fost legat de poetul nepereche. Și eu, și Leo am scris versuri, căsătoria noastră a avut loc de ziua lui Eminescu, locul de veci al soțului meu este pe Aleea Mihai Eminescu, Leo Iorga este înhumat la 15 metri de mormântul lui Eminescu”, ne-a spus ea.

Recomandări Luiza şi Alexandra puteau fi salvate, dacă anchetatorii verificau o cameră video! Ce s-a văzut pe imagini

Frumos obișnuia să vorbească și regretatul Leo Iorga, despre soția lui: ”Ne-am cunoscut la Costinești, în vara lui 89, eu cu rocku, ea cea mai frumoasă doctoriță de pe Litoral. De-abia la sfârșitul verii, când nu a mai fost așa aglomerat în stațiune, am reușit să ne vedem mai bine. De atunci împreună am rămas. Eram tineri și frumoși, am îmbătrânit un pic, deloc sufletește. Și, da, ne mai ținem de mână și acum, mai ales când nevastă mea mă scoate din casă, să nu alunec pe zăpadă”, ni s-a confesat Leo Iorga, anul trecut.