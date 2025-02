Aflată la cel de-al treilea duel de eliminare, Larisa Popa a ieșit din nou învingătoare. Însă, dacă până acum ea a reușit să câștige prin propriile forțe, iată că de această dată Dorian Afro a decis să renunțe.

În timpul duelului, pe fața concurentului s-au văzut semne de durere, iar la un moment dat a cedat în fața problemelor și a renunțat la duel. Astfel că Dorian Afro a fost eliminat, iar Larisa Popa își continuă drumul la Survivor România 2025.

La scurt timp după ce a fost eliminat din show-ul de la PRO TV, concurentul a oferit o primă reacție pentru Libertatea, prin care afirmă că a avut probleme la un picior, fiind accidentat. Și din această cauză a considerat că este mai bine să piardă duelul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Survivor a fost una dintre cele mai intense și transformatoare experiențe din viața mea. A fost un test continuu, atât fizic, cât și mental. O luptă zilnică în care am dat tot ce am avut mai bun. Am trăit momente extraordinare, am învățat lecții valoroase și am descoperit în mine o forță pe care nu o bănuiam.

Recomandări E oficial: Senatul implementează recunoașterea facială a angajaților. Dar aceasta va fi făcută de către agenții SPP – EXCLUSIV

Din păcate, aventura mea s-a încheiat prematur din cauza unei accidentări la picior. Am suferit mai multe lovituri de-a lungul competiției, dar această accidentare m-a împiedicat să mai continui la capacitate maximă. Știind că o eliminare era inevitabilă în echipa mea, am ales să mă sacrific, pentru ca un alt coleg să poată merge mai departe.

Decizia nu a fost ușoară, dar pentru mine echipa este familie și am vrut ca familia mea să rămână cât mai puternică în competiție. Ceea ce mă face cel mai mândru este faptul că am fost un punct de sprijin pentru cei din jurul meu. Am împărtășit din cunoștințele mele, am ajutat la construcția adăpostului, la găsirea și pregătirea hranei, la organizarea vieții în junglă. Am fost cel pe care ceilalți s-au bazat și acest lucru îmi aduce o satisfacție enormă”, a spus Dorian Afro în exclusivitate pentru Libertatea, după ce a fost eliminat de la Survivor România 2025.

Urmărește-ne pe Google News