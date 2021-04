Dorian Popa a ajuns la medic. Cu ce problemă se confruntă: "Înțeleg că sunt mici chisturi"

Artistul de 32 de ani a fost nevoit să viziteze recent cabinetul medicului dermatolog. A recunoscut că îi place să arate perfect, să aibă un corp definit, fără imperfecțiuni, tocmai de aceea a ales să se și epileze pe tot corpul.

”Am două lucruri pe piept. Le-am anihilat, dar nu am reușit să rezolv situația, dar domnul doctor face magie. Ce sunt oare? Domnul doctor spune că pot apărea și de la firul de păr pentru că eu mă epilez cu lama, în niciun caz de la bătrânețe, așa cum am zis eu”, a declarat Dorian Popa în mediul online.

În urma consultului amănunțit, medicul dermatolog a descoperit că a fost vorba despre câteva chisturi. „Gata, fratele este complet vindecat, am rămas puțin ciupit și am și un plasture. Nu sunt puncte de grăsime cum credeam eu, înțeleg că sunt mici chisturi care se formează din cauza firelor de păr care nu reușesc să străpungă pielea și atunci se cicatrizează, motiv pentru care se formează aceste chisturi. Totul de la obsesia mea de a fi mereu epilat. Eu nu vă mint, ăsta sunt. Mă bucur că am făcut și asta că nu mă simțeam bine în pielea mea că știam că am chestii de corectat, plus că nu e bine să le expun la soare”

Dorian Popa e adeptul intervențiilor estetice

E unul dintre cei ai iubiți cântăreți de la noi, dar și unul dintre cei mai apreciați vloggeri. Este foarte activ pe rețelele de socializare, zilnic postează pe Facebook, pe Instagram, pe Youtube, mai nou și pe Tik Tok. Nu se ferește loc să vorbească despre viața personală, acesta a oferit mereu detalii despre familia sa, despre trecut, despre copilăria dureroasă.

La 32 de ani, Dorian Popa și-a conturat deja o imagine, este iubit de multe domnișoare pentru fizicul lui. Face mult sport, are un stil de viață sănătos. Cu toate acestea, cântărețul vizitează și cabinetul medicului estetician. Recent a făcut o intervenție estetică, medicul i-a corectat mandibula. Acesta e fotografiat pe scaun în timp ce are fața injectată.

