„Când am văzut că toată lumea este bine, mi-am dat seama că seara este bună. În momentul în care m-am dat jos din mașină și am realizat că toată lumea e bine, a fost ok. Mă bucur că toți sunt ok și le mulțumesc pentru înțelegere și pentru energia pozitivă și vă spun că toată lumea este bine. Aluneca un pic pe jos din cauza condițiilor meteo pe care le știm cu toții, iar vinovat sunt eu, să nu se înțeleagă greșit….am alunecat și am acroșat 2 mașini. Dar, repet la sfârșitul întâmplării am văzut că toată lumea este ok.

Firma de asigurări pe care o am este una dintre cele mai bune din București și m-a sunat înainte să apuc să depun dosarul de daună. Mașina este asigurată, îmi pot repara și dauna mea și îi pot ajuta și pe cei pe care i-am stresat fără motiv. M-am speriat când am văzut că nu se mai oprește mașina, mi-am dat seama că pot cauza chestii nasoale pentru că vedeam că alunec, m-am speriat mai rău pentru cei în care urma să intru. Sunt foarte fericit că toată lumea este ok. Trebuie să mă duc să cânt în corul doamnei profesoare de muzică pe care am acroșat-o. Din 4 șoferi implicați în acest accident, 3 suntem muzicieni. Doamne ajută că totul a fost ok. Orirce om poate înțelege sintagma: greșeala recunoscută este pe jumătate iertată” a povestit Dorian Popa, la „Star Magazin”.

Miercuri seara, mașina lui Dorian a lovit un alt vehicul aflat în trafic. Ambele mașini au suferit „șifonări” ușoare.

