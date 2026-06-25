Dorian Popa a anunțat că urmează să înceapă munca în folosul comunității, în cadrul măsurilor pe care trebuie să le respecte în această etapă a procesului judiciar. Artistul a povestit pe rețelele de socializare ce activități va desfășura și unde vor avea loc acestea.

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Dorian Popa va începe munca în folosul comunității

Dorian Popa se află în prezent într-o etapă a procesului judiciar în care trebuie să respecte mai multe măsuri dispuse de autorități, după ce a fost sancționat în urma unui incident rutier legat de conducerea unui autovehicul sub influența unor substanțe interzise.

În cadrul procedurilor de supraveghere, artistul este obligat să se prezinte periodic la serviciile de probațiune, unde trebuie să depună documente privind situația sa personală și profesională. Printre acestea se numără acte referitoare la domiciliu, nivelul de educație și sursele de venit, necesare pentru actualizarea dosarului și verificarea respectării obligațiilor stabilite.

Pe lângă aceste formalități, o parte importantă a măsurilor impuse o reprezintă evaluarea capacității de muncă și stabilirea programului de activități în folosul comunității.

Ce activități va desfășura Dorian Popa

Potrivit informațiilor prezentate de Dorian Popa, activitatea în folosul comunității se va desfășura în principal în localitatea Domnești, unde va participa la acțiuni de igienizare.

Printre sarcinile stabilite se numără colectarea deșeurilor din spațiile publice, strângerea frunzelor și a resturilor vegetale din parcuri, curățarea locurilor de joacă pentru copii și desfășurarea unor acțiuni de salubrizare în apropierea cursurilor de apă.

Artistul a vorbit despre acest pas într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. „Vizita numărul 2 la probațiune s-a încheiat și oficial voi începe munca în folosul comunității, fraților! Ce credeți? Strâns de frunze, strâns de gunoaie din parcuri, din locurile de joacă pentru copii, de pe albia râurilor din Domnești. Începem procesul «curățenia generală din Domnești»”, a transmis Dorian Popa.

Ce presupune procedura de supraveghere

Procedura de supraveghere impune respectarea unui set de obligații, iar participarea la întâlnirile programate și depunerea documentelor solicitate fac parte din condițiile stabilite de autorități.

Activitățile în folosul comunității reprezintă una dintre măsurile neprivative de libertate prevăzute de lege și au rolul de a contribui la reintegrarea socială și la responsabilizarea persoanei aflate sub supraveghere. În cazul lui Dorian Popa, acestea vor începe în perioada următoare, conform anunțului făcut chiar de artist.

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