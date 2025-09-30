Aceasta marchează prima apariție publică a artistului după condamnarea la opt luni de închisoare cu amânarea executării, pedepasă pronunțată după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor.

Dorian Popa apare în show-ul „La bine și la Roast”

„La bine și la Roast”, emisiunea în care Dorian Popa apare, a fost filmată pe scena Operei Române, iar în show vor urca și prieteni din showbiz, precum Raluka, Snik, Alina Ceușan, Marcel Pavel și Cătălin Scărlătescu. Prezența lor adaugă un plus de spectacol și diversitate, transformând seara într-un eveniment complex, în care muzica, umorul și surprizele se împletesc.

Comedianții Anisia Gafton, Andreas Petrescu, Frînculescu, Dobrotă și Mădălin Cîrje sunt pregătiți să participe la roast, garantând un moment plin de energie și replici memorabile.

Ediția nu se rezumă doar la umor: pentru prima dată după incidentul care i-a adus condamnarea lui Dorian Popa, publicul va putea observa cum vedeta reia contactul cu scena și cu atmosfera televiziunii. „Scaunul fierbinte”, care a devenit deja un simbol al emisiunii, va fi locul în care actorul-cântăreț va încheia seara cu propriul său roast, un moment foarte așteptat de fani și de cei prezenți în sală.

În plus, o notă emoționantă va fi oferită de mama sa, Mamișor, care va urca pe scenă pentru un „roast de bine”, combinând umorul cu afecțiunea familială.

Dorian Popa, condamnat la opt luni de închisoare cu amânare

Contextul condamnării lui Dorian Popa a atras atenția în ultimele luni. Pe 27 octombrie 2023, artistul a fost oprit de polițiști în trafic, în județul Ilfov, în timp ce conducea un Lamborghini Huracan. Testele efectuate au arătat prezența canabisului în organism.

Dosarul lui Dorian Popa a fost rejudecat de Curtea de Apel București, iar instanța a menținut pedeapsa de opt luni de închisoare cu amânarea executării. În plus, vedeta trebuie să plătească 1.700 de lei reprezentând cheltuieli judiciare, iar în cazul nerespectării condițiilor stabilite de instanță, pedeapsa ar putea fi pusă în aplicare.

Această apariție reprezintă mai mult decât un simplu moment de divertisment: este o revenire în fața publicului, într-un context în care controversele recente au ținut prima pagină a ziarelor.

Combinația dintre umor, spectacol live și prezența prietenilor și a familiei pe scenă face ca ediția să fie una memorabilă, care va rămâne în atenția fanilor.

