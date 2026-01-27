Operația suferită de Dorian Popa a avut loc în urmă cu aproape două săptămâni și era programată inițial ca o procedură estetică. În timpul operației, medicii au descoperit însă o problemă medicală, respectiv lipsa osului numit spină nazală, care are rolul de a susține septul. În aceste condiții, operația a devenit una complexă și a durat mai bine de șase ore.

Dorian Popa, mulțumit de rezultat

Pentru a remedia situația, chirurgul a decis utilizarea unei grefe osoase prelevate din coasta pacientului. Dorian Popa a oferit ulterior detalii despre procedură: „Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm ca să poată să repare tot. Aveam osul spină lipsă. M-a făcut bine, mă simt extraordinar, am nici măcar 24 de ore de la operație și sunt turbo”, spunea el.

La 12 zile de la intervenție, Dorian Popa a anunțat că a îndepărtat bandajele și a precizat că nasul este încă umflat, acest lucru fiind specific perioadei de recuperare. El a subliniat că rezultatul final va putea fi evaluat după aproximativ șase luni, după vindecarea completă.

„Atenție! Doar 12 zile de la operația de 7 ore. Rezultatul final vine după circa 6 luni. Nasul este încă umflat de la stresul operator. Un nas cum nici nu am visat. O respirație impecabilă”, a dezvăluit el acum.

Metoda inovatoare de recuperare pe care a folosit-o

După operație, odată ajuns acasă, vloggerul a postat un clip video în care le-a explicat fanilor cum se simțea. Dorian Popa a precizat că starea sa de sănătate era una foarte bună și că era extrem de fericit pentru că, în sfârșit, poate respira normal. Mai mult decât atât, acesta a vorbit și despre metoda inovatoare de recuperare folosită de medicul său, o tehnică ce îi permite să respire imediat după operație, fără disconfort major.

„Noua metodă pe care dânsul o practică, de recuperare după, cu aceste tuburi prin care poți respira, deci eu respir, este senzațională pentru că nu este aia clasică pe care oamenii o știu, cu fașă, care te ține fără să respiri 48 – 72 de ore, groaznic, ți se distruge gâtul, ți se distrug buzele, sunt extrem de încântat că am ajuns pe mâna lui. Este foarte bun prieten cu stomatologul și familia mea. Este o reușită uriașă. Doamne ajută și sănătate tuturor și un an nou bun”, a mai spus Dorian Popa.

