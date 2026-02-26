Ce primești la Londra pentru 740 de euro, în afară de locuri în tribună la meciul istoric de rugby Anglia- Irlanda

Cum ajung la stadion 82.000 de oameni

Londra, sâmbătă dimineața. Trenul de la Waterloo către stația Twickenham este un acvariu ticsit cu lână verde și trandafiri roșii. Nu există jandarmi cu fețe fioroase, nu există garduri despărțitoare. Suporterul englez, cu trandafirul brodat pe piept, stă umăr la umăr cu irlandezul care poartă cu mândrie trifoiul. Se discută tactici, se râde, se fac glume despre cine dă „Guinness-ul de după”.

În fața mea, un irlandez înalt, roșcat și tuns după moda punk a anilor 70, cam la vreo 35 de ani, își mângâie iubita care poartă un tricou verde al naționalei, modelul 1990. Aspectul de războinic fioros se topește când fata se întoarce spre el și roșcovanul zâmbește de parcă a scos-o la cel mai romantic picnic imaginat vreodată, nu se duc să vadă o luptă de coloși.

La o bere, înainte de meci, sub tribunele stadionului Twickenham

Ieșirea din gară este un râu uman. Drumul de zece minute până la stadion este o experiență în sine. Casele tipic englezești de pe marginea drumului și-au transformat grădinile din față în mini-pub-uri. Aerul miroase a burgeri, a ceapă călită și a acea combinație inconfundabilă de colonie scumpă și bere artizanală. Străzile laterale sunt blocate, rezidenții din cartier nu trebuie să fie deranjați.

Așa că se circulă pe o singură stradă, largă, dar aglomerația nu e de fapt aglomerație, pentru că numeni nu se grăbește, nu se împinge, nimeni nu țipă, merg umăr lângă umăr englezi și irlandezi deopotrivă și sporovoiesc precum vechi prieteni care nu s-au mai văzut de multă vreme.

Rulotele din care se vând hamburgeri, hot-dogs și sandvșuri sunt aglomerate, dar se stă la coadă zâmbind, în așteptarea paharului cu bere și a gustării obligatorii: 8 lire paharul, 14 lire orice de mâncare. Peste tot voluntari care să-ți răspundă la orice întrebare, iar polițiștii deși prezenți, par invizibili, n-au fețe fioroase și nici nu pare că sunt îngrijorați de ceva.

Zeci de mii de oameni în drum spre stadion

Imnul, eseul și „Respect the kicker”

Pentru 740 de euro, nu cumperi doar un loc în tribună la meci, ci accesul la un „hospitality” care te face să te simți parte din aristocrația sportului. În jurul stadionului și sub tribune, fanii mănâncă „steak and ale pie” (plăcintă cu carne de vită și bere) și beau „Pimms” sau bere la pahare de plastic reutilizabile (pentru care plătești o liră depozit, o lecție de ecologie pe care Twickenham o predă de ani de zile). Nimeni nu se grăbește, nimeni nu aruncă ceva pe jos, nu există rivalitate și laolată, englezi și irlandezi trăiesc „Match Day” ca pe un picnic între prieteni.

Când intri în tribună, impactul vizual te lovește în plex. Gazonul pare pictat, nu crescut. Este prima dată când calc aici și, deși am văzut zeci de stadioane, Twickenham are o greutate spirituală. E mai mult decât un stadion, nu e cu nimic mai prejos decât o catedrală. De sus, din înaltul tribunei, emoția, și nu doar a mea, coboară spre teren și dă roată celui mai impresionant oval din lume.

740 de euro. Ce primești de banii ăștia? Primești un spectacol al respectului. Când se cântă „God Save the King” și „Irelands Call”, fiorul este colectiv. Dar magia adevărată se întâmplă la loviturile de pedeapsă. 82.000 de oameni, care cu o secundă înainte urlau ca lupii, fac o liniște atât de deplină încât poți auzi zgomotul ghetei lovind balonul. Este o tăcere sacră, un cod de onoare nescris pe care niciun spectator nu îndrăznește să-l încalce. „Respect the kicker”, scrie pe tabelă, deși nu ar mai fi nevoie, cei 82.000 tac la unison și liniștea e mai acută chiar și decât la meciurile de tenis, când se joacă punctul.

Ce nu vezi niciodată la televizor

Imediat după meci, jucătorii celor două echipe se îmbrățișează pe teren

Meciul în sine este o succesiune de „cutremure” controlate. Când englezii marchează, stadionul explodează pe notele de la „Swing Low, Sweet Chariot”. Când irlandezii ripostează cu acea precizie chirurgicală, vezi englezi dând mâna cu vecinii lor irlandezi: „Good play, mate!” (Frumoasă fază, amice!). În dreapta mea, o englezoaică trecută de 60 de ani și soțul ei aplaudă eseurile irlandeze, după ce mai devreme îmi urlase în urechi imnul englez.

După fluierul final, scorul rămâne pe tabelă, dar ura rămâne zero. Aici vine partea pe care televiziunea o taie adesea: după ce s-au dărâmat reciproc timp de 80 de minute, jucătorii nu fug la vestiare.

I-am urmărit de la înălțimea tribunei mele de 740 de euro. Englezii și irlandezii s-au îmbrățișat, au format tunele de onoare unii pentru alții și, cel mai emoționant, au mers la marginea terenului să-și ia copiii în brațe și să-și sărute iubitele. Jucători plini de sânge și noroi, giganți de 120 de kilograme, deveneau brusc tați blânzi, și tineri îndrăgostiți, plimbându-și micuții pe gazonul sfânt și salutând fanii rămași să-i aplaude.

După meci, pub-urile din jurul gării Twickenham devin neîncăpătoare. Se cântă „The Fields of Athenry” în timp ce fanii englezi aplaudă. Nu există învinși, ci doar oameni care au fost martori la istorie.

Când tragi linie, cei 740 de euro nu au fost pentru un bilet la meci. Au fost prețul pentru a vedea cum arată sportul atunci când este curățat de huliganism, de înjurături și de ură. Am primit o lecție despre cum se poate pierde cu demnitate și cum se poate câștiga cu eleganță. Pe Twickenham, rugby-ul nu e un sport, e o stare de spirit pe care o porți cu tine mult timp după ce ai părăsit Londra.

Anglia- Irlanda 21-42

O Irlanda nemiloasă și-a menținut în viață cursa pentru titlul Turneului celor Șase Națiuni cu o victorie record în deplasare împotriva Angliei, scor 42-21, pe stadionul Allianz, Twickenham. A fost prima oară în istorie când Anglia a primit pe teren propriu trei eseuri în primele 30 de minute.

O echipă irlandeză înfometată și revigorată a marcat cinci eseuri pentru a-și asigura cea mai mare victorie în deplasare împotriva Angliei și pentru a-și reaprinde ambițiile de titlu. Niciodată până sâmbătă Irlanda n-a marcat atât de multe puncte pe Twickenham și niciodată nu a condus după 30 de minute cu o diferență atât de clară, 22-0.

Înfrângerea Angliei – a cincea cea mai grea acasă – lasă speranțele de titlu zdrobite, după două înfrângeri și o victorie, urmând meciuri în deplasare împotriva Italiei și Franței.

Cele 42 de puncte ale Irlandei au fost cele mai multe puncte marcate într-un meci în deplasare împotriva Angliei, iar marja de 21 de puncte pentru victorie a fost, de asemenea, cea mai mare a Irlandei într-un meci în deplasare împotriva Angliei.

Arbitrul meciului, Andrea Piardi, a suferit o accidentare la genunchi în prima repriză și a fost înlocuit de arbitrul asistent Pierre Brousset. Arbitrul de rezervă Craig Maxwell-Keys i-a luat locul lui Brousset ca asistent.

Cât au costat biletele la Anglia – Irlanda

Biletele pentru meciul istoric de pe Twickenham dintre Anglia și Irlanda (scor 21-42), desfășurat pe 21 februarie 2026, au avut prețuri diferențiate în funcție de categoria de loc și de pachetul de servicii inclus, atingând praguri record pentru acest turneu.

Bilete Standard (Publicul Larg)

Prețurile oficiale puse în vânzare de RFU (Rugby Football Union) au fost împărțite în patru categorii principale:

Categoria 4 (Inelul superior, colțuri): aproximativ £115 – £135 (circa 135 – 160 euro).

Categoria 3: £165 – £185 (circa 195 – 220 euro).

Categoria 2: £195 – £215 (circa 230 – 255 euro).

Categoria 1 (Inelul mijlociu, vedere laterală optimă): £235 – £275 (circa 280 – 325 euro).

Bilete de tip „Premium” și „Hospitality”

Pentru experiența completă, care include acces în zone VIP, bar privat și catering, prețurile au variat între:

Pachete „Gateway”: £550 – £650.

Pachete „Skyview / Rose Room” (Hospitality de top): £750 – £1.100.

Piața secundară (Resale)

Deoarece cererea a fost colosală, biletele pe platforme precum Viagogo sau StubHub au explodat în săptămâna meciului:

Cele mai ieftine locuri „la mână a doua” nu au scăzut sub £350.

Locurile de la tribuna oficială au ajuns să fie revândute cu peste £1.200.

Cererea din Irlanda: Se estimează că peste 30.000 de fani irlandezi au călătorit la Londra, fiind dispuși să plătească sume exorbitante pentru a vedea „măcelul” de 42-21 live.